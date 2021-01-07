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دوليه

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بيليتش مدرباً لبكين غوان


انتقل الكرواتي سلافن بيليتش للتدريب في الدوري الصيني بعد أقل شهر على اقالته من منصبه في وست بروميتش ألبيون الانكليزي، وذلك لخلافة الفرنسي برونو جينيزيو مع بكين غوان بحسب ما أعلن الأخير أمس. وقال نادي العاصمة على موقع ويبو الموازي لتويتر في الصين انه «بعد مفاوضات ودية، لن يواصل السيد برونو جينيزيو مهمته كمدير فني لفريق بكين غوان مع الوصول الى نهاية عقده». وتابع «سلافن بيليتش وفريقه وقعا مع نادي بكين غوان لكرة القدم حتى نهاية عام 2022». وبقيادة جينيزيو، مدرب ليون السابق (2015-2019)، وصل بكين غوان الى المربع الذهبي في الموسم المنصرم من الدوري السوبر الصيني حيث أقصي في اوائل نوفمبر على يد غوانغجو ايفرغراند ومدربه الايطالي فابيو كانافارو (1-3) في النظام الجديد المستحدث للبطولة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. وقرر وست بروميتش ألبيون منتصف الشهر الماضي التخلي عن بيليتش والتعاقد مع سام الاردايس بسبب النتائج السيئة التي يحققها الفريق في الدوري الانكليزي.


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