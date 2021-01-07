ليكرز واصل استفاقته

دوليه

بعد أن استهل حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في فقاعة وورلد ديزني في أورلاندو بسبب تداعيات فيروس كورونا، بفوزين وهزيمتين، واصل لوس أنجليس ليكرز استفاقته بتحقيقه فوزه الرابع تواليا على حساب ممفيس غريزليز 94-92 أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين ليكرز بفوزه السادس في ثماني مباريات الى جهود الثنائي ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس، اذ سجل كل منهما 26 نقطة، وأضاف الأول 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

وأشاد المدرب فرانك فوغل بما يقدمه جيمس هذا الموسم أيضا، قائلا «لهذا السبب هو رائع. يجد طريقة ما لتسجيل تلك السلات البطولية. تركيزنا منصب على ألا نكون بحاجة الى هذا النوع من السلات البطولية لحسم المباريات»، أي أن يكون فريقه حاسما الفوز قبل الدخول في الثواني الأخيرة من اللقاءات. كما ساهم الألماني دينيس شرودر بـ12 نقطة في لقاء أنهاه ليكرز بسلة استعراضية من ديفيس بعد تمريرة من جيمس.

وكان ليكرز متخلفا 77-79 مع بقاء خمس دقائق على النهاية، لكن جيمس وأنتوني سجلا معا 9 نقاط مقابل نقطتين فقط لأصحاب الأرض، ليضعا فريقهما في المقدمة 86-81. وواصل الاثنان حملهما الفريق على كتفيهما وسجلا أيضا النقاط التالية التي وصل مجموعها الى 15 متتالية في أواخر الربع الأخير، لتصبح النتيجة 92-83 قبل 31,1 ثانية على صافرة النهاية.

وحاول غريزليز بقيادة الليتواني يوناس فالانسيوناس (13 نقطة مع 11 متابعة) وديلون بروكس (13) والسنغالي غورغي ديينغ (13)، العودة الى اللقاء لكنه عجز في نهاية المطاف عن تجنب هزيمة ثانية تواليا على أرضه أمام ليكرز في غضون يومين وخامسة بالمجمل هذا الموسم في سبع مباريات.

وبعد هزيمتين على التوالي وأربع في سبع مباريات، قاد كايري ايرفينغ بروكلين نتس للفوز على ضيفه يوتا جاز بفارق كبير 130-96، وذلك بتسجيله 20 من نقاطه الـ29 في الشوط الأول بغياب النجم الآخر كيفن دورانت بسبب مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وواصل الصربي نيكولا يوكيتش تألقه بتسجيله 13 من نقاطه الـ35 في الربع الأخير، ليقود دنفر ناغتس الى فوزه العاشر تواليا على مينيسوتا تمبروولفز، وجاء بنتيجة 123-116.

ووضع سان أنتونيو سبيرز حدا لمسلسل هزائمه المتتالية عند أربع مباريات، بتغلبه على لوس أنجليس كلبيرز 116-113 بفضل جهود الأسترالي باتي ميلز الذي سجل 8 ثلاثيات، وأنهى اللقاء بـ27 نقطة.

