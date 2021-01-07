إصابة قائدة منتخب أميركا بـ«كورونا»

دوليه

أعلنت نجمة كرة القدم النسائية أليكس مورغان، المتوجة مع المنتخب الأميركي بلقب بطلات العالم مرتين، أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت القائدة الحالية للمنتخب الوطني في حسابها على تويتر «للأسف، اختتمت وعائلتي عام 2020 باكتشافنا أننا التقطنا كوفيد خلال عطلتنا في كاليفورنيا». وتابعت ابنة الـ31 عاما التي سجلت 107 أهداف في 170 مباراة خاضتها بقميص المنتخب الأميركي، أنها وعائلتها «نتعافى بشكل جيد. ما أن تنتهي فترة العزل، سألتزم ببروتوكولات الاتحاد الأميركي لكرة القدم حرصا على أن يكون جسدي تعافى تماما، وسأتمكن بعدها من الانضمام الى زميلاتي في أرض الملعب». وبعد تجربة وجيزة في توتنهام الانكليزي حيث خاضت خمس مباريات فقط سجلت خلالها هدفين، عادت لاعبة ليون الفرنسي سابقا الى بلادها للدفاع عن ألوان أورلاندو برايد الذي لعبت في صفوفه بين 2016 و2019. وسافرت مورغان وزوجها لاعب وسط لوس أنجليس غالاكسي السابق سيرفاندو كاراسكو وابنتهما البالغة 7 أشهر تشارلي، الى كاليفورنيا تحضيرا للمشاركة في معسكر تدريبي للمنتخب الوطني هذا الشهر ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.