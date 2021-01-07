لبنان يعتذر عن مواجهة الأزرق

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اعتذر منتخب لبنان عن عدم مواجهة الأزرق ودياً بعد غد السبت كما كان مقرراً ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

ووافقت السلطات الصحية في الكويت على استثناء وفدي المنتخبين اللبناني والفلسطيني من اجراءات الحجر الصحي عند وصولهم للبلاد من أجل تسهيل الأمور أمام الازرق الذي تنتظره مباراتين حاسمتين في مارس المقبل أمام أستراليا والأردن في المجموعة الثانية التي يتصدرها المنتخب الأسترالي برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن الأزرق والأردن اللذين يمتلكان 10 نقاط لكل منهما مع تفوق الأزرق بفارق الأهداف.

ويبحث الجهاز الفني عن مباراة بديلة بعد اعتذار لبنان على أن يواجه نظيره الفلسطيني يوم 19 يناير الحالي، مع العلم أن الجهات الصحية وافقت كذلك على استثناء وفد الأزرق من اجراءات الحجر الصحي عند مغارته لمواجهة المنتخب العراقي في البصرة يوم 27 يناير الحالي.

ويواصل الأزرق تدريباته اليومية على ستاد الشباب بقيادة المدرب الاسباني اندريس كاراسكو دون مشاركة لاعبي القادسية والكويت اللذين تأهلا الى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ولي العهد.

ويغيب عن التدريبات مدافع العربي أحمد ابراهيم الذي يعاني من تمزق بالعضلة الخلفية من الدرجة الثانية مع تجمع دموي قليل لذلك يحتاج للراحة لمدة أسبوعين حسبما ذكر رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة د.عبدالمجيد البناي.

وأكد البناي أن اصابة ابراهيم هي الوحيدة في صفوف اللاعبين المختارين لقائمة الأزرق، مشيراً الى أن اللاعبين ورغم مشاركتهم مع أنديتهم طوال الأشهر الأربعة الماضية لم تتجاوز نسبة أداء لياقتهم البدنية 70 بالمئة.وأضاف أن هذ الأمر سيعرض اللاعب بلا شك الى الاصابة في حال ضاعف من مجهوده، لافتاً الى أن نسبة اللياقة البدنية في الوقت الحالي يجب أن تكون 100 بالمئة. وأوضح: «لذلك نرى أن معظم الاصابات في الدوري تكون عضلية وهو يعني عدم جهوزية اللاعبين بدنياً»، لافتاً الى ضغط المباريات في الوقت الحالي أمر طبيعي ويحدث في جميع دول العالم لانهاء رزنامة المسابقات وبالتالي فان حدوث اصابات أمر طبيعي كذلك.

وذكر البناي أن كتاباً وُجّه الى وزارة الصحة من أجل توفير لقاح فيروس كورونا للجهازين الاداري والفني للأزرق، وقال: «أنا شخصياً أخذت التطعيم لذا هو اختياري وليس اجباري» ، مشيرا الى أن التطعيم مهم جداً من أجل السفر في الفترة المقبلة.

