العربي واصل تحليقه في «الطائرة»

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واصل العربي تقديم عروضه القوية وهزم القادسية 3-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، والتي شهدت أيضا انتصارا سهلا لكاظمة على الشباب بالنتيجة ذاتها. ورفع العربي رصيده الى 11 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً، فيما ارتفع رصيد القادسية الى 9 نقاط، وبدوره رفع كاظمة رصيده الى 10 نقاط، بينما أصبح رصيد الشباب 6 نقاط. وكانت الجولة اختتمت بوقت متأخر مساء أمس بلقاء الكويت مع الجهراء.

وقدم العربي الساعي الى المنافسة على اللقب بقوة، مستوى مميزا ما مكنه من تحقيق انتصار صريح على القادسية ليثأر من خصمه الذي الحق به الهزيمة الوحيدة في البطولة لغاية الآن في القسم الأول. وانهى الأخضر الشوط الأول 25-20، وواصل أفضليته في الشوط الثاني وحسمه 25-21، قبل أن ينهي اللقاء بثلاثة أشواط نظيفة بالفوز في الشوط الثالث 25-22.

وفي المباراة الثانية حسم كاظمة الشوط الأول 25-17، قبل أن يحاول الشباب العودة بقوة في الشوط الثاني الذي انهاه كاظمة بصعوبة 26-24، ولم يجد البرتقالي صعوبة في انهاء الشوط الثالث 25-17 ليحقق الفوز في اللقاء.

