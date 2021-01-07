حيات رئيساً لاتحاد الفروسية

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انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية أول مجلس ادارة للاتحاد برئاسة مسعود حيات والذي سيناط به الاشراف على مسابقات الفروسية في البلاد بأنواعها السرعة وقفز الحواجز والقدرة والتحمل لمدة أربع سنوات.

وأسفرت الانتخابات التي جرت في أول اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد اول من امس عن فوز عامر المطيري بمنصب نائب الرئيس ونبيلة العلي أمينا للسر وعبدالله العصيمي نائبا لأمين السر واختيار الفارسين علي الخرافي ويوسف الصباح لتمثيل لجنة الفرسان في حين تم ارجاء اختيار العضو السابع لحين ترشيح فارس من اختصاص القدرة والتحمل لشغل المنصب. وقال حيات في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الانتخابات ان تأسيس هذا الاتحاد يعد اضافة مهمة لرياضة الفروسية الكويتية بمختلف منافساتها اذ سيعمل على تطوير ودعم فرسان وفارسات الكويت. وذكر حيات أن الاتحاد سيعمل مع اللجنة الأولمبية الكويتية ونظيريه الآسيوي والدولي في سبيل تحقيق أهدافه التي يسعى اليها خاصة الارتقاء برياضة الفروسية التي تعد «رياضة تراثية» ولها عشاق كثر في دولة الكويت التي تزخر بفرسان على مستوى فني عال. وأوضح أن تواجد عدد من الفرسان في مجلس ادارة الاتحاد من شأنه انجاح المساعي وتذليل كل الصعوبات التي تواجه الفرسان ومن ثم تحقيق أفضل النتائج. وحضر الاجتماع ممثلو أندية «حولي للألعاب الرياضية والفروسية» و«سكب لرياضات الفروسية» و«فروسية الفروانية» و«الكويت للفروسية» و«صبحان للألعاب الرياضية والفروسية» و«المسايل للفروسية» و«الكوت لرياضات الفروسية» و«الأحمدي للفروسية» و«فروسية الجهراء» و«الفروسية للألعاب الرياضية» اضافة الى الفارسين لطيفة الهاجري وشاكر الكاظمي كممثلين عن الفرسان.

