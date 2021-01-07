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«ثاني السلة» ينطلق الأحد والختام 10 مارس

زيد خلف
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الخميس 07 يناير 2021

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة يوم 10 مارس المقبل موعداً لختام بطولة الدوري على ان ينطلق الدور الثاني من المسابقة الأحد المقبل.
وأصدرت اللجنة أول من أمس جدول مباريات الدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام «بلاي أوف» من 3 مباريات وبنظام المقص اذ سيلتقي الكويت مع القرين والجهراء مع برقان وكاظمة مع العربي والقادسية مع الشباب، وسيتأهل الفائز بمباراتين الى المربع الذهبي.
وجاء تحديد الموعد الجديد لنهاية بطولة الدوري بعد أن ألغت لجنة المنتخبات استعدادات «أزرق السلة» لدورة الالعاب الخليجية بسبب تأجيل البطولة الى ديسمبر المقبل. وستبدأ منافسات كأس الاتحاد بعد نهاية الدوري مباشرةً بنظام خروج المغلوب على ان ينتهي الموسم الرياضي الحالي قبل بداية شهر رمضان المبارك ليبدأ ممثل الكويت الفائز في الدوري الحالي استعداداته للمشاركة في بطولة الاندية الخليجية التي ستقام في الدوحة في يونيو المقبل.


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