الشبيب رئيساً لـ«الطائرة»

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انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة مجلس الادارة الجديد برئاسة مرشح الساحل د.عبدالهادي الشبيب الذي نال المنصب بالقرعة بعد أن تساوت الأصوت مع منافسه مرشح العربي مؤيد شهاب (6 لكل منهما) خلال الانتخابات التي اجريت أول من أمس في مقر الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وفي بقية المناصب انتخب مرشح التضامن نايف الخميلي في منصب نائب الرئيس، ومرشح كاظمة عبدالله الغرير أميناً للسر، ومرشح الساحل خلف الهاجري أميناً للصندوق، ونال مرشح برقان طلال العدواني منصب أمين السر المساعد، ومرشح الشباب جاسم الفيلكاوي منصب أمين الصندوق المساعد، وذهبت عضوية الاتحاد الى الثلاثي عبدالرحمن السهو (الجهراء)، وطارق العريفي (الكويت)، وبدر الكوس (القادسية).

وكانت اللجنة الأولمبية دعت الى اجراء انتخابات جديدة للاتحاد بعد أن تم حل الاتحاد السابق برئاسة حسين عاشور بسبب استقالة أغلبية الاعضاء جراء خلافات في صفوف مجلس الادارة. وقال الشبيب أن مجلس الادارة الجديد سيجتمع بأقرب وقت من أجل وضع الخطوط العريضة لعمل المجلس في الفترة المقبلة، بالاضافة الى طرح اقتراحات لتشكيل اللجان العاملة في الاتحاد، وقال: «لدينا خطة وبرنامج عمل سيتم عرضه على مجلس الادارة الحالي من أجل اعتماد المناسب منه وسماع أراء الاعضاء لتشكيل رؤية مؤحدة للسير عليها في الفترة المقبلة التي تتطلب تعاون الجميع من أجل تجاوز خلافات ومشاكل الماضي». وأشاد الشبيب بتنوع وجهات نظر اعضاء المجلس الجديد الأمر الذي سيسهم في تطوير عمل الاتحاد ما يصب في مصلحة اللعبة بشكل عام.

