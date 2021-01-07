فهد الصباح: حريصون على دعم الأندية والاتحادات

محلية

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح حرص اللجنة على دعم الاتحادات والأندية الرياضية المحلية وتذليل كل الصعوبات أمامها لتحقيق الانجازات والبطولات. وقال الشيخ فهد في تصريح للصحفيين اول من امس عقب افتتاحه صالة اللياقة البدنية في مقر اتحاد ألعاب القوى والتي تم تجهيزها من قبل اللجنة ان «من شأن هذه المنشأة المساهمة في تطوير مستوى لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية». وأشار الى حرص اللجنة على ضمان اعداد أبطال الكويت الذين تأهلوا الى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المزمع اقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل بأفضل صوره فضلا عن برنامج «البطل الاولمبي» المعني بتجهيز المواهب في الألعاب الرياضية باعتبارهم أبطال المستقبل. من جانبه تقدم رئيس اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي في تصريح مماثل بالشكر والعرفان للجنة على هذه البادرة المميزة مما يعود بفوائد كبيرة في تحسين أرقام اللاعبين وارتقاء مستوياتهم الفنية بعد تطوير البيئة التدريبية لهم. وقال العنزي ان هذا الدعم والتعاون بين الاتحاد واللجنة الأولمبية وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة سيفضي الى تطوير رياضة ألعاب القوى الكويتية.

