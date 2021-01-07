«نجوم العصر الذهبي» تنطلق اليوم

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تنطلق اليوم منافسات بطولة نجوم العصر الذهبي لكرة القدم على ملعب «عيال واحد» في الرقعي بمشاركة 12 فريقاً تحمل أسماء لاعبي الأزرق في أمجد أيامه، وسيقص فريقا فتحي كميل وناصر الغانم شريط الافتتاح في الساعة 03:30 عصر اليوم الخميس، فيما يتواجه غداً فريقا نعيم سعد ووليد الجاسم، ويلتقي بعد غد فريقا فيصل الدخيل وعبدالعزيز العنبري.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة محمد العجمي أن هذه المسابقة الكروية التي ستقام على ملعب ترابي تحمل عدة أهداف، أولها تكريم وتقدير أسماء نجوم العصر الذهبي الذين صنعوا الأمجاد للكرة الكويتية، وثانيها احياء التنافس على الملاعب الترابية التي تحمل عبق الماضي وكان لها دور في صناعة مواهب نفتقدها هذه الأيام، وثالثها توفير أجواء رياضية صحية للاعبين في وقت عاشت فيه البلاد ظروف صحية صعبة. وشدد على أن اللجنة المنظمة حريصة على تطبيق الاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، مبيناً أن منافسات البطولة تقام أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع بمعدل مباراة واحدة كل يوم بنظام خروج المغلوب. وشكر العجمي كل المساهمين في تنظيم البطولة خاصاً بالذكر حمود الشريفي وخلف الميدار، ومتمنياً التوفيق والنجاح لجميع المشاركين.

