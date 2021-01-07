«الطاولة» توج الفائقين

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توج اتحاد كرة الطاولة الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري لجميع المراحل السنية للموسم 2019-2020، وكذلك بطولتي الكأس والفردي للسن العام، والتي استكملت منافساتها في العاشر من اكتوبر الماضي عقب توقفها إثر جائحة كورونا، كما كرم الاتحاد أندية الفحيحيل، والساحل، والشباب، والقادسية، وخيطان التي استضافت بطولتي الكأس والفردي، وحضر حفل التكريم الذي اقيم في مقر الاتحاد بمبنى اللجنة الأولمبية رئيس مجلس الإدارة علي الدبوس، وأمين الصندوق أنور الكندري، وأمين السر المساعد نادر بهبهاني، وعضو مجلس الإدارة نايف القحطاني، والمدير الإداري أحمد القلاف، والمدير الفني صبري جمعان، وممثلي الأندية الفائزة. وذكر الدبوس أن تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الأولى جاء مبسطا نظرا للظروف الصحية السائدة في البلاد، آملا زوال الغمة، وعودة النشاط الرياضي لجميع المراحل السنية في أقرب وقت ممكن، ومشيدا بدعم اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح، والهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير العام حمود فليطح، مشيداً بدور الأندية في استضافة بطولات الاتحاد وبحرصها على انجاح أنشطته.