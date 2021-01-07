وفاة مدرب الأزرق السابق طه الطوخي

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توفي مدرب الأزرق السابق المصري د. طه الطوخي فجر أمس عن عمر ناهز الـ 84 عاما، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها لاحدى المستشفيات، قبل ان يفارق الحياة فيها، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والانجازات التدريبية. بدأ الطوخي مسيرته التدريبية كمساعد للمدرب الراحل عبده صالح الوحش وتولى تدريب جيل الراحل صالح سليم وطه اسماعيل وحسن حمدي في النادي الأهلي، كما عمل مساعدا في الجهاز الفني للمنتخب المصري الذي شارك في أولمبياد طوكيو 1964. وعمل الطوخي لسنوات طويلة في الخليج، فدرب النصر الكويتي في موسم 1968 – 1969، قبل ان يستعين به اتحاد الكرة لتدريب الأزرق في بطولة «خليجي 1» التي اقيمت في العام 1970، وتوج الأزرق بلقبها، كما درب الأزرق في مباراة ودية ضد البحرين استعدادا لبطولة الخليج ذاتها وحسمها المنتخب الوطني بنتيجة 8 – 3، وتولى الراحل الطوخي مهمة تدريب منتخب الكويت تحت 20 عاما في البطولة الآسيوية تحت 20 عاما التي اقيمت في اليابان 1971، والتي بلغ فيها الأزرق الدور ربع النهائي قبل ان ينسحب امام اسرائيل، كما عمل الطوخي مدربا للمراحل السنية في عدد من الأندية الخليجية ومنها الهلال السعودي.