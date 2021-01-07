اعملوا نفسكم ميتين!

الاخيرة

المصالحة الخليجية بوساطة كويتية، التي تمت في قمة القمم بمحافظة العلا الساحرة، والتي تحولت لعيد وطني خليجي، عم فيه الفرح من أقصى شمال الخليج إلى أقصى جنوبه، وهو بشارة خير في بدء هذا العام، لم يكدر صفوه عندنا إلا مسلسل الأزمات، التي تلد أزمات، بعيداً عن مصالح البلاد والعباد.

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في 5 يونيو 2017 بدأت الأزمة الخليجية، وبعد ثلاثة أيام فقط، بدأت الوساطة الكويتية، بزيارة قامت بها القيادة السياسية الكويتية للسعودية والإمارات وقطر، واستمرت الوساطة الكويتية دون كلل أو ملل، خلال السنوات الثلاث الماضية، وتجددت مرة أخرى في بداية ديسمبر الماضي، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من نتائج خيرة، وثبت بما لا يقبل الشك أن الموقف الأفضل والأمثل للكويت، هو دور الوسيط المخلص الباحث عن مصلحة جميع الأطراف، بعد أن امتلأت المنطقة العربية بوسطاء دوليين، لم يحلوا أي إشكال.

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إن على من ذم وقدح بالدور الكويتي، أن يدفن نفسه بتراب الحياء، ومثل هؤلاء من خون وشتم الطرف الآخر، وكنا نسألهم عما سيفعلون عندما يتصالح الإخوة والأشقاء، وعما سيفعلونه بما كتبوه، وخطته أيديهم من فجور وسموم.. لقد استزرق وتكسب كثيرون من الخلاف الطارئ، وعلينا الانتباه إلى أن أمثال هؤلاء، لن يهدأوا إلا بإشعال الحرائق والفتن بين الأشقاء، كي تزداد أصفار حساباتهم في البنوك!

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آخر محطة: كانت فكرة رائعة من القيادة السعودية الشابة، استضافة قمة القمم في محافظة العلا الساحرة، فالمملكة بدأت تكشف عن كنوزها ومشاريعها السياحية والاستثمارية الضخمة، ولن نستغرب إن عقدت القمم القادمة في مشاريع النيوم، أو الجنوب الجميل، وما نحتاجه هو العودة لجعل القمم تستمر ليومين -على الأقل- للاستمتاع بالمناطق السياحية بالدول الخليجية، وكي تتوثق العلاقات الشخصية بين القيادات، وحتى بين المرافقين والمستشارين.

