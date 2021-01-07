الخميس 07 يناير 2021 ,24 جمادى الأولى 1442
رقم العدد:
4182
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
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مال وأعمال
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سؤال
الحين نطعم فايزر وإلا ننطر أكسفورد؟
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