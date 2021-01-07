«ما نستمر» حققت أكثر من مليون مشاهدة

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بعنوان «ما نستمر» قالت الفنانة ديانا حداد «برنسيسة الغناء العربي» من خلال كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي رأيا مغايرا في العلاقات العاطفية، مؤكدة أن الحياة مستمرة مهما كانت الظروف، وأن بعض المواضيع يجب معالجتها بالقرارات الصائبة دون تردد، وقد تعاونت ديانا حداد في لحن الأغنية وتوزيعها موسيقيا مع ميثم علاء الدين، ليقوم بعملية المكس والماسترينج طيف عادل، وتم تسجيلها في استوديوهات الوطن في دبي.

وقد حققت أغنية «ما نستمر» مليوناً و200 ألف مشاهدة خلال أيام قليلة من عرضها عبر قناة ديانا حداد الرسمية بموقع اليوتيوب، والتي عرضت ضمن فيديو منتج تضمن كلمات الأغنية، بالاضافة الى طرحها في جميع المكتبات والمنصات الالكترونية المتخصصة في عرض الأغاني، والاذاعات الخليجية والعربية.

