الفنانون والإعلاميون «زكّوا» أعضاء مجلس نقابتهم

إضاءات

بحضور اعضاء نقابة الفنانين والاعلاميين تم انعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك بحضور اعضاء مجلس الادارة الذي تمت تزكيته من قبل الاعضاء المنتسبين لكي يكملوا المسيرة وثقتهم التي تمثلت من خلال التجديد لهم وتضم كلا من رئيس مجلس الادارة

د. نبيل الفيلكاوي، ويتكون مجلس الادارة من الفنان د. طارق العلي نائب الرئيس والفنان خالد امين المدير الثقافي والفني والفنان جمال الردهان مدير العلاقات العامة والعلاقات الخارجية الفنان عنبر وليد المدير المالي والاعلامي خالد بوحيمد امين السر العام وامل الملا المدير الاعلامي كما تضم النقابة أعضاء من خيرة الدكاترة وكبار المتخصصين في المجالات الفنية كافة، مثل المسرح والدراما والاعلام والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية والتطبيقية بجميع فروعها وتخصصاتها.

مناقشة

وخلال الاجتماع تمت مناقشة التقريرين المالي والاداري ومن بعدها تمت تزكية اعضاء مجلس الادارة حيث اكد د. نبيل الفيلكاوي رئيس مجلس الادارة أن النقابة تقف على متطلبات الجميع من مختلف القطاعات سواء المسرح والتلفزيون والدراما والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية.

واضاف قائلا: في النقابة لا تستطيع حاليا أن تفرض على الفنان الاشتراك فيها لكن بعد صدور القانون ستتمكن من فرض هذا الاشتراك لأننا راعينا كل الاحتجاجات ووجهات نظر الفنانين فليست هناك حجة لعدم الاشتراك بعد صدور القانون.

حماية

كما كانت هناك مداخلة للفنان جمال الردهان الي قال: اوجدنا هذا الكيان من اجل حماية الفن الكويتي والارتقاء فيه بجميع مجالاته وتخصصاته ومن خلال هذا البيت «ننتقي» فيه مانقدم من فن راقٍ ورائد في المنطقة كما اننا نمثل في النقابة 94 قطاعاً وهناك العديد من الاجتماعات التي حدثت مع وزارة الاعلام حتى يتم الوصول الى قانون نتعاون فيه من خلال تلك الاختصاصات وان كان البعض يسعى الى ايجاد نقابات اخرى تمثل تلك الاختصاصات والتي اعتبرها تشتيتاً وهنا توجد مظلة تجمع الكل والتي تمثل ايضا كل القطاعات وبالتالي نرصد احتياجات الجميع ورغباتهم.

وقال ايضا: النقابة تمثل كرامتنا كفنانين وهي من تسعى الى حمايتنا خاصة هذا المجال الفني اصبح فيه دخلاء.

متعاونون

اما د. طارق العلي فقد شارك قائلا: من خلال وجودنا في النقابة لانقلل من قدر اي فنان وانا اتكلم عن نفسي كعضو مجلس ادارة وهنا اتطرق الى الفنانة القديرة حياة التي اكن لها كل تقدير واحترام ومحبة واول ما واجهت المشكلة تطرقت عبر وسائل الاعلام لكي ندافع عنها و«اللي نبي نقوله اننا لسنا ضد احد» ونحن متعاونون ومنكم وفيكم وهناك فنانين كبار ورواد وصلت لهم معلومات خطأ وحاولنا اننا نوضح لهم.

وقال ايضا: عندما تبدأ المرحلة الخامسة نعدكم باننا سوف نجلس مع بعض كمسارح اهلية ونتواجه ونرى ماهي المتطلبات التي تهمنا ولعل سعي د نبيل الفيلكاوي الحثيث في ايجاد القوانين التي تخص النقابات في الخارج واختزالها ووضعها ضمن قوانين النقابة والتي تناسب الفنانين الكويتيين.

كيان

واضاف قائلا: الراحل عبدالحسين عبدالرضا في يوم من الايام قدم استقالته للكلام الذي وصل واصررت على أن اذهب اليه واوضح له الامور وبالتالي رجع الى النقابة بعد استيضاح الامور التي وصلت اليه بشكل خطأ واصر هو ايضا على تسجيل كل من الفنانات سعاد عبدالله وحياة الفهد ومريم الصالح كما اننا نرفض ان يتم تقليل شأن اي شخص في النقابة و هي ليست خاصة في طارق العلي او اي شخص من اعضاء مجلس الادارة بل هي لجميع اعضائها المنتسبين والبعض ايضا يخرج الى الاعلام ويقول لاتوجد نقابة وردي عليه هذا الكيان موجود بالقانون والنقابة يوجد اعضاء مجلس ادارة واعضاء ومنتسبون لهم مقر ومطالب ووجود.

خدمة

واسترسل قائلا: تعرضت للكثير من السب والشتائم واطلقوا علينا صفات اخرى لايجب ان تخرج من البعض ومع ذلك «احنا ساكتين» لاننا نريد خدمة الفنان الكويتي خاصة ان اسم الفن الكويتي مو اسم عادي وتعرضنا لاهانات كثيرة والبعض لم يحترمنا كفن كويتي لانهم يرونا «نطق» بعض وبوجود النقابة تعتبر السند لكل فنان في الكويت.

دعوة

وبعدها وجه د. عنبر وليد الدعوة الى جميع الفنانين التشكيليين للانضمام الى النقابة بعد ان كانت هناك مشاركات فعالة واصبح بالتالي عزوفه عن الانضمام نظرا لنقل صورة سيئة عن النقابة وحاولنا ان نستقطب مجاميع تشكيلية من الفنانين خاصة ان تلك الساحة التشكيلية توجد اعداد كبيرة نود ان تكون تحت مظلة النقابة

متطلبات

ومن بعدها تم فتح باب النقاش للحضور من الاعضاء وطرح همومهم ومشاكلهم وقام اعضاء مجلس الادارة بالاستماع لهم ووعودهم بانجاز متطلباتهم في اسرع وقت وفي حال اقرار قانون النقابة في مجلس الامة.

