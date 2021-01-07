«يا الله حيّه» تدوي في الدوحة.. والأخوة أقوى المكاسب

عربيات ودوليات

احتفت صحف قطر الصادرة الأربعاء بأجواء قمة «العلا» الـ41، التي أعادت لمجلس التعاون الخليجي «القوة والوحدة» بعد توترات دامت أكثر من 3 سنوات. كما أبرزت أيضا أن أجواء الأخوة والود التي ظهرت في مختلف الأوقات كانت دليلا على توافر الإرادة السياسية لدى دول الخليج لطي صفحة الماضي، ومواجهة أي تحديات قد تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

والثلاثاء عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني غداة إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين فضلا عن معالجة جميع المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية.

أواصر الوحدة

وأفردت صحيفة «الشرق» مساحة لرصد النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها قمة العلا، والتي تجاوزت حدود مخرجات البيان الختامي و«إعلان العلا»، لتنسحب على تقوية أواصر وحدة الصف الخليجي. وقالت الصحيفة إن مشاركة قطر وباقي الدول تمثل أقوى تعبير عن الإرادة السياسية للقادة في تجاوز الأزمة الخليجية تحقيقا ودعما لعلاقات الود والتآخي والقربى والمصير المشترك بين الشعوب الخليجية. كما أوضحت أن قوة ووحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا تمثل إضافة فقط للتعاون العربي والإسلامي، بل تشكل ضماناً للأمن والاستقرار في مواجهة أي تحديات.

ترحيب حار

بدورها ركزت صحيفة «الراية» على عبارات الترحيب «يا الله حيه» والعناق الحار التي استقبل بهما ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في مطار مدينة العلا. واعتبرت أن هذا المشهد «أثلج صدور أهل الخليج، وعكس بادرة قوية على رأب الصدع الخليجي، والسعي لإرساء نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية». كما أشارت أيضا إلى أهمية ذلك في «وضع حجر أساس لمرحلة إعادة بناء الثقة بين دول المجلس، وتفعيل دور الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في حل الخلافات بين الدول الأعضاء».

نتائج إيجابية

وبعنوان «نتائج إيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون» عددت صحيفة «الوطن» مكاسب مخرجات قمة العلا على مسار العمل الخليجي المشترك وأمن واستقرار المنطقة. بدوره حظي ألبوم صور لجولة تاريخية وأثرية اصطحب فيها ولي العهد السعودي أمير قطر، في عدد من المواقع بمحافظة العلا، بأعلى المشاهدات على الموقع الإلكتروني لصحيفة العرب. وألمحت الصحيفة إلى أجواء الود والأخوة التي غلفت العلاقات بين الدول الخليجية الست، لا سيما السعودية وقطر في القمة الـ41.

