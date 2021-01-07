الأمم المتحدة: الشيخ صباح عمل بلا هوادة لوحدة الخليج

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق المصالحة الخليجية في حين أكدت الأمم المتحدة أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ «بيان العلا» بشأن «التضامن والاستقرار» الذي أصدرته قمة مجلس التعاون الخليجي.

وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن بيان القمة «يقر بأهمية الوحدة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة». وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن تقديره «لمن عملوا بلا هوادة، في المنطقة وخارجها، ومنهم أمير الكويت الراحل (الشيخ صباح الاحمد) وسلطان عُمان الراحل (السلطان قابوس)، من أجل رأب الصدع في منطقة الخليج». وأبدى غوتيريش وفقاً لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، ثقته في أن جميع الدول المعنية ستواصل العمل بروح إيجابية لتعزيز العلاقات بينها.

كما رحب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باتفاق دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» على الاستعادة الكاملة للعلاقات. ووفقاً لبيان صادر عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية فإن التكتل يرحب «بهذه التطورات المهمة، لكونها ستعزز بشكل كبير الاستقرار الإقليمي، وستعيد وحدة مجلس التعاون الخليجي وتعاونه الكامل. وأضاف البيان: «نشيد في هذا الصدد بدور الوساطة الذي لعبته الكويت طوال الوقت، وكذلك الولايات المتحدة». وأكد الاتحاد الأوروبي على استعداده لدعم المزيد من التكامل الإقليمي داخل مجلس التعاون، وتعزيز شراكته طويلة الأمد مع دول المجلس.

الى ذلك قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان نشرته على «تويتر» «يعد فتح الحدود والمجال الجوي بين السعودية وقطر والإعلان المشترك لمجلس التعاون الخليجي خطوة كبيرة لحل الأزمة بين دول الخليج ومكسباً لشعوب المنطقة».وأضاف البيان أن «فتح الحدود ليس له تأثير إيجابي على الاستقرار واقتصاد دول الخليج فحسب، بل هو قبل كل شيء مكسب يصب في مصلحة حياة الناس في المنطقة». وأثنت وزارة الخارجية الألمانية على الجهود الأميركية والكويتية لحل الأزمة، مؤكدة أن «الحكومة الألمانية أيضاً كرست جهودها دائماً مع شركائها الأوروبيين من أجل تسوية الأزمة» وتابعت «نأمل أن يتبع التقارب الذي تم التوصل إليه خطوات عملية أخرى».

