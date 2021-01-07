فيصل بن فرحان: العلاقات مع قطر نحو التكامل

عربيات ودوليات

الرياض – الوكالات: نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قوله إن ما تخمضت عنه «قمة العلا» حول عودة العلاقات مع قطر وإعادة فتح الأجواء «سوف تتبعها خطوات متتالية لإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، ومن ثم البناء على ذلك لتحقيق المزيد من التكامل والتفاعل والمزيد من التنسيق بين البلدين» مؤكدا على أن «هناك العديد من الخطوات الفاعلة القادمة من أجل تعزيز ترسيخ مخرجات قمة العلا».

وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه الثلاثاء مع أمين مجلس التعاون الخليجي د. نايف الحجرف على عودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية، موضحا أن القمة الخليجية الـ41 أعلت المصالح العليا لمجلس التعاون الخليجي، وأكد بيانها على العلاقة الراسخة بين دول المجلس.

من جهته تقدم الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على نجاح «قمة العلا» التاريخية. وغرد الأمير خالد بن سلمان على تويتر بأن «القمة التي أكدت أن ما يجمع العرب بشكل عام وأبناء الجزيرة بشكل خاص من روابط التاريخ والدم والعقيدة هي أكبر من أي خلاف مهما كان حجمه». وأضاف: «أسست القمة وبيان العلا الصادر عنها مرحلة جديدة نعمل فيها سويا نحو غد مشرق لمنطقتنا، ونواجه فيها صفا واحدا كل التحديات».

وأكد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات. إلى ذلك اكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إن بلاده لديها «كل النيّة لضمان أن إعلان العلا ناجح، لأننا نشعر بأنه لصالح الإمارات ولصالح المنطقة». وأكد قرقاش في تصريحات لشبكة « سي ان ان « الاميركية أن «إعلان العلا ليس حلاً تجميلياً» موضحا ان الأولوية «هو نحن، دول مجلس التعاون الخليجي» مشيداً بالجهد السعودي للوصول إلى هذا الاتفاق. من جهة ثانية شدد قرقاش على أن «الإمارات ترى أن أمنها واستقرارها لايتحققان إلا في إطار أمن واستقرار المنطقة كلها». وقال لقناة «العربية» إن هناك حاجة لإعادة بناء الثقة لإقامة علاقات شفافة وقوية بين دول الخليج و»نحن أمام فرصة حقيقية يجب البناء عليها». وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن اتفاق العلا حول المصالحة الخليجية، يعيد اللحمة للبيت الخليجي، والعلاقة مع مصر، ويعيد العلاقات الطبيعية لما قبل الأزمة مع قطر وأشار قرقاش إلى أن «الإمارات متفائلة حول التضامن العربي في بيان العلا».

