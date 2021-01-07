الخارجية الأميركية تشكر الكويت: نحن أقوى عندما نكون معاً

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: رحبت الولايات المتحدة بالتقدم الذي تحقق مع إعلان اتفاق العلا في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية. وقالت الخارجية الأميركية «لطالما شددنا على أن الخليج الموحد حقا سيحقق المزيد من الازدهار من خلال التدفق الحر للسلع والخدمات والمزيد من الأمن لشعبه. نرحب بالتعهد باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية، والاقتصادية، والصحية، ومكافحة الفساد، والثقافية». وأملت واشنطن أن تستمر دول الخليج في تسوية خلافاتها، مشيرة إلى أن «استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة أمر حتمي لجميع الأطراف في المنطقة لكي تتحد ضد التهديدات المشتركة. نحن أقوى عندما نقف معا». وشكرت الولايات المتحدة الكويت على جهود الوساطة التي تبذلها ودعمها في حل النزاع الخليجي. وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في بيان «نشعر بالتشجيع بعد الإنجاز الذي عكسه إعلان العلا في قمة مجلس التعاون الخليجي، والذي يشكل خطوة إيجابية نحو جلب الازدهار من خلال التدفق الحر للبضائع والخدمات إضافة إلى مزيد من الأمن لشعوبه». ورحب بومبيو في البيان بالمبادرات لإعادة التعاون في القطاعات العسكرية والاقتصادية والصحية والثقافية وفي مجال مكافحة الإرهاب. وشدد على أهمية «مواصلة الدول الخليجية جهود المصالحة لحل خلافاتها واستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة لتشمل كل الأطراف في المنطقة لتتحد في مواجهة التهديدات المشتركة. نحن أقوى عندما نتحد معا». بدوره أشاد مجلس الأمن القومي الأميركي بمخرجات قمة العلا الخليجية، وأكد أن «وحدة الخليج أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار المنطقة». كما أكد دعمه «للشركاء الخليجيين في مرحلة جديدة من التعاون». الى ذلك أشاد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أمس بمخرجات قمة العلا والتوافق الخليجي على لم الشمل. وهنأ غراهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه، بقيادة مستشاره جاريد كوشنر، بنتائج القمة الخليجية. وقال غراهام، على حسابه في «تويتر» إن إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي، حيث إنها «لن تستطيع الاستفادة من الانشقاق داخل مجلس التعاون الخليجي»، بحسب تعبيره. وأضاف أن الولايات المتحدة ستتمكن من محاربة الأفكار الإرهابية.