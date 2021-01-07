إيران: قادرون على تخصيب اليورانيوم إلى درجة 60 %!

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، امس ان ايران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل من 40% الى 60%.

وأكد ان الامكانية في مجال الصناعة النووية متوفرة في البلاد لانتاج اليورانيوم المخصب والوصول لهذه النسبة. كما اشار المسؤول الايراني الى ان الأمر يرجع للبرلمان، والذي قرر زيادة نسبة التخصيب الى 20% في منشأة فوردو. وبدأت طهران انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% منذ مساء الاثنين.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة انباء «فارس» عن مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي قوله ان ايران اتخذت قرارها للعيش بدون الاتفاق النووي مؤكداً انه «لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي ولا اي قضية اخرى خاصة بالصواريخ».

على صعيد متصل قال وزير الدفاع الايراني امير حاتمي، امس ان هناك ادلة جادة على ضلوع اسرائيل باغتيال العالم النووي فخري زادة. واكد حاتمي في رسالة الى وزراء دفاع اكثر من 60 دولة ان «هناك شواهد جدية حول دور اجهزة المخابرات، وخاصة جهاز استخبارات اسرائيلية، في اغتيال فخري زادة». وقُتل فخري زاده، احد علماء ايران البارزين في المجال النووي والصاروخي، في منطقة دماوند بالعاصمة طهران شهر نوفمبر الماضي. من جهة ثانية ذكرت وكالة انباء مقربة من الحرس الثوري ان ايران هددت بأنها ستوجه «ردا حاسما» على اي تحرك اسرائيلي ضدها، بعد ان قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان بلاده لن تسمح لطهران بتطوير اسلحة نووية. ونقلت وكالة «نور» الايرانية للأنباء عن مسؤول امني لم تذكر اسمه قوله «هذا النظام (اسرائيل) يجب ان يعرف ان اي عدوان على مصالح ايران وأمنها من اي جهة وبأي شكل، سواء اعلن (اسرائيل) المسؤولية عنه او نفى، سيُواجه برد حاسم من ايران ضد هذا النظام». ونقلت وكالات انباء ايرانية ووسائل اعلام حكومية هذا التصريح على نطاق واسع.

