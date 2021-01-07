سيول ترسل مدمرة إلى مضيق هرمز

عربيات ودوليات

وصلت مدمرة كورية جنوبية الى منطقة قريبة من مضيق هرمز على خلفية حادثة احتجاز الحرس الثوري الايراني ناقلة نفط تبحر تحت علم هذا البلد.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية الرسمية عن مسؤول حكومي قوله ان المدمرة «تشوي يونغ» التابعة لوحدة تشونغ هيه العسكرية المعنية بمحاربة القرصنة البحرية وصلت المنطقة فجر امس الثلاثاء للتعامل مع حادثة احتجاز الناقلة «هانكوك كيمي»، مؤكدا ان الوحدة بدأت في اداء مهمتها. وأوضحت الوكالة ان المدمرة كانت متواجدة في جنوبي ميناء مسقط، وتم ارسالها الى محيط هرمز في اعقاب ابلاغها بالوضع حول احتجاز الناقلة. وذكرت الوكالة ان المدمرة تخطط للتعامل مع الوضع بالتعاون الوثيق مع القوات البحرية المشتركة في البحرين ووزارة الخارجية الكورية ووزارة المحيطات ومصايد الأسماك الكورية.

