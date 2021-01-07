الكاظمي: العراق لن يكون ملعباً للصراعات بعد اليوم

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: اعلن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي عن انسحاب اكثر من نصف القوات الأميركية من البلاد خلال الأيام المقبلة، مؤكدا ان العراق «لن يكون ملعبا للصراعات الاقليمية او الدولية بعد اليوم».

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي قال الكاظمي: «من المؤسف حقا ان يتحول العراق الى ساحة لتصفيات وتحديات حرب عالمية واقليمية على ارضه»، وأضاف: «لن نسمح بأن تستخدم اراضي العراق لتصفية حسابات بين الدول.. ان زمن العبث والفوضى قد ولى وأن قرار العراق لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين».

وأشار الكاظمي الى انه تم سحب دفعات من القوات الأميركية من العراق ضمن توقيتات فنية خلال الأشهر الماضية، وتابع: «كثمرة للحوار الاستراتيجي المتواصل مع الولايات المتحدة، سوف يكتمل في الأيام المقبلة انسحاب اكثر من نصف تلك القوات، ولن يتبقى الا مئات منهم فقط، للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والدعم الفني».

ولفت الى ان «هذا التطور قد تأسس على ضوء جهوزية قواتنا المسلحة البطلة والقوات الأمنية بمختلف صنوفها، لحماية ارض العراق وصون كرامة شعبه»، مضيفا: «لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من اية جهة كانت.. ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية».

وأعلن الكاظمي عام 2021، عاما «للانجاز العراقي»، وقال «علينا واجب ايصال العراق وشعبه الى بر الأمان»، معتبرا ان مرحلة «استنزاف ثروات العراق» وامكاناته قد انتهت الى «غير رجعة».

من جهته، حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، امس، من مغبة اندلاع حرب اهلية في البلاد.

وقال عناد، ان «استهداف المنطقة الخضراء، وسط بغداد، والبعثات الدبلوماسية قد يجر البلاد الى حرب اهلية يكون المواطنون العراقيون ضحيتها»، داعيا القادة السياسيين وضع مصلحة البلاد اولا، وذلك حسب وكالة «أنباء الاعلام العراقي».

وأضاف: «ما زلنا بحاجة للتحالف الدولي لدعم الجيش العراقي»، لافتا الى ان «العمل جار لتأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقي الصواريخ».

وتابع: «أن هناك من يريد جرنا لصدام مسلح ولن نسمح بذلك، وأن الجيش العراقي يواجه تحديات كبيرة اهمها ملاحقة فلول داعش ونقص التدريب وضعف جهاز الاستخبارات».

