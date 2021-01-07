صالح: بناء جيش وطني قوي يتطلب ضبط السلاح المنفلت

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: قال الرئيس العراقي برهم صالح، ان امتلاك جيش وطني قوي يتطلب ضبط السلاح المنفلت، لاستكمال النصر على الارهاب، مؤكدا ضرورة الحفاظ على امن العراق.

وشدد صالح في كلمة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي امس: «قوة الجيش تمثل هيبة الدولة، مؤكدا على ضرورة بناء جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكرية».

وأضاف: «قوة وهيبة الجيش وتطويره تمثل قوة وهيبة الدولة الحارسة والخادمة لشعبها ويجب ان يبقى الجيش مؤسسة وطنية دستورية حامية للسيادة والوطن لا اداة بيد الاستبداد والدكتاتورية». وأوضح الرئيس العراقي: «الانتصارات التي تحققت على الارهاب بفضل التعاون والتكاتف بين الشعب والجيش ومختلف صنوف القوات المسلحة من البيشمركة والحشد الشعبي وأبناء العشائر»، مضيفا: «هذا النصر يستدعي مواصلة الجهود لبناء جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكرية ورسالته في الدفاع عن الوطن وحفظ السيادة». وتابع: «هذا لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح المنفلت، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز التكاتف بين مكونات الشعب».

ونوه الرئيس العراقي برهم صالح الى ان «الحفاظ على الأمن والاستقرار مطلب واستحقاق لا تراجع فيه ولا تهاون»، مضيفا: «هذا هو قاعدة الانطلاق نحو اكمال الاستحقاقات الأخرى في بناء دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة».

