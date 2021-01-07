جورجيا تصفع ترامب مجدداً.. كونغرس ديموقراطي

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اتلانتا- الوكالات: أعلن المرشح الديموقراطي في جورجيا جون أوسوف فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ في الانتخابات الفرعية بولاية جورجيا، أمس وتغلبه على السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو، وذلك بعد قليل من إعلان فوز الديموقراطي رافاييل وارنوك بالمقعد الأول، مما يعطي للديموقراطيين الأغلبية بمجلس الشيوخ، ويمنح الرئيس المنتخب جو بايدن السيطرة على المجلس.

وقال أوسوف في بيان «جورجيا، شكرا جزيلا على الثقة التي أوليتها لي. يشرفني دعمكم وتقديركم وثقتكم وأتطلع لخدمتكم». وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت، في وقت سابق أمس، بفوز الديموقراطي وارنوك بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي، وسارع وارنوك بإعلان فوزه على السيناتورة الجمهورية المنتهية ولايتها كيلي لوفلر في الانتخابات الفرعية، إلا أن السلطات حتى الآن لم تعلن الفائز في هذه الانتخابات. ومن شأن فوز الديموقراطيين أن يشكل مجلسا منقسما يكون لكل حزب فيه 50 مقعدا، مما يمنح نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس التصويت الفاصل بعد توليها منصبها في 20 يناير. وعقد بايدن والرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب مؤتمرين انتخابيين في جورجيا يوم الاثنين مما يسلط الضوء على مخاطر وأهمية هذه الانتخابات. ولم يفز أي ديمقراطي بسباق مجلس الشيوخ الأميركي في جورجيا منذ 20 عاما. ولطالما كانت جورجيا مؤيدة للجمهوريين. لكنها فاجأت الجميع في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر بالتصويت لصالح بايدن، وهي أول مرة تختار فيها الولاية مرشحا رئاسيا ديموقراطيا منذ نحو 30 عاما. وستكون لنتائج انتخابات ولاية جورجيا تداعيات هائلة على قدرة الرئيس المنتخب، جو بايدن، على تمرير جدول أعماله التشريعي بشأن مسائل مثل الوباء والرعاية الصحية والضرائب والطاقة والبيئة.

على صعيد اخر كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر «ما يريده» من نائبه، مايك بنس وقال ترامب «على مايك بنس إعادة الأصوات إلى الولايات ونحن سنفوز.. افعلها يا مايك، هذا هو وقت الشجاعة القصوى». وفي تغريدة ثانية أضاف «الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلم أنها مبنية على مخالفات.. الحزب الجمهوري والأهم بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى».

وزاد ترامب، خلال الساعات الماضية، ضغوطه على بنس، لبذل جهود لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع الكونغرس وإبقائهما في منصبيهما لمدة 4 سنوات أخرى. لكن دور بنس في المصادقة الرسمية على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، في الاجتماع المشترك لمجلسي الكونغرس، رمزي، وهو الإشراف على فرز أصوات الهيئة الانتخابية، التي تم تقديمها من قبل الولايات. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مصادر، إن بنس أبلغ ترامب، أنه لا يمكنه تغيير نتائج الانتخابات عندما يصادق عليها الكونغرس. لكن الرئيس المنتهية ولايته سارع الى نفي صحة التقرير. الى ذلك استبقت المتاجر في وسط واشنطن التظاهرة المرتقبة لانصار ترامب بتثبيت ألواح خشبية كبيرة على نوافذها خوفاً من حصول أعمال شغب. وحذرت شرطة العاصمة من أنّها ستعتقل أيّ شخص تجد بحوزته سلاحاً. ودعت عمدة واشنطن العاصمة إلى الهدوء في حين تم نشر حوالي 340 من عناصر الحرس الوطني بينما تستعد المدينة لاحتجاجات يحتمل أن تكون عنيفة تحيط بالتصويت المتوقع للكونغرس.

