تسجيل صوتي التقطه طيارون يهدد بضرب الكونغرس «انتقاماً لسليماني»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشفت شبكة «سي بي اس» الأميركية ان عددا من الطيارين التقطوا تسجيلا صوتيا في مدينة نيويورك يلوح بهجوم على مبنى الكونغرس انتقاما لقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني الذي قتل بغارة اميركية في 3 يناير الماضي في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت الشبكة ان التسجيل الصوتي الذي التقط بعدد من المطارات في نيويورك يقول «سنتوجه بطائرة نحو مبنى الكابيتول الأربعاء وسيتم الانتقام لسليماني». وأضافت انه تم تقديم احاطة لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ووكالات فدرالية اخرى عن التهديد المحتمل ضد مبنى الكونغرس.

وقالت الشبكة الأميركية ان التسجيل الصوتي التقط يوم الاثنين الماضي، على الذبذبات المستخدمة من قبل الطيارين. ونقلت عن مكتب التحقيقات الفدرالي قوله ان الجهة التي تقف وراء التسجيل الصوتي غير معروفة وانه لا يستند الى تهديدات جدية، وقد جرى ايصاله بعد اختراق انظمة الاتصالات في عدد من ابراج المراقبة في مطارات نيويورك.

من جانبها نقلت شبكة «فوكس نيوز» عن مسؤول بالأمن القومي الأميركي قوله ان التهديد ضد الكونغرس قد يكون خدعة لكننا نتعامل معه بجدية. ومنذ اسابيع تستمر التهديدات المتبادلة بين ايران والولايات المتحدة حيث يهدد قادة الحرس الثوري بضرب اهداف اميركية في حين قالت واشنطن بأنها سترد بشكل حاسم على اي تحرك لايران او ميليشياتها في المنطقة.

