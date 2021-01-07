«كورونا» المتحور يجتاح 41 دولة

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشفت منظمة الصحة العالمية، انه تم اكتشاف «سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة» في مختلف انحاء العالم. وأشارت المنظمة الى ان،الأمر يتعلق «بحالات انتشار قليلة». بالاضافة الى ذلك، تم في 6 دول اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب افريقيا. في غضون ذلك اكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ان الاتحاد الأوروبي قد يرخص باستخدام لقاح ثان ضد فيروس كورونا مضيفا ان قادة التكتل سيعقدون قمة افتراضية حول الأزمة الصحية خلال الشهر الجاري. ومارست العواصم الأوروبية ضغوطا على وكالة الأدوية الأوروبية لاصدار الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح الذي انتجته شركة «موديرنا» الأميركية، في حين تمضي دول اخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة في استخدامه. وقال ميشال في مؤتمر صحافي بمناسبة تولي البرتغال الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «حتى لو لم يكن الأمر مؤكدا، نأمل ان يتم الاتفاق على لقاح ثان خلال الساعات المقبلة»، وأوضح ان توفير اللقاحات لنحو 450 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي يشكل «تحديا هائلا». من جهتها، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها انه تم تطعيم 4 ملايين و836 الفا و469 شخصا في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات «كوفيد-19» كما تم توزيع 17 مليونا و20 الفا و575 جرعة. وأضافت ان تلك الأرقام تشمل لقاحي كل من شركة «موديرنا» وتحالف «فايزر-بيونتك». وسجلت الولايات المتحدة الثلاثاء وفاة اكثر من 3900 شخص جراء فيروس كورونا المستجد، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.