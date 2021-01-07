التأزيم السياسي يضرب الإصلاحات ويهدد التصنيف

مال وأعمال

مع توارد الأنباء حول نية الحكومة تقديم استقالتها خلال 48 ساعة على وقع التأزيم السياسي بين السلطتين، عبرت مصادر رفيعة المستوى لـ«النهار» عن تخوفاتها من أن يدفع التأزيم السياسي عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومة للوراء، مضيفة أن من شأن ذلك زيادة لهيب حدة العجوزات المالية التي تعانيها الميزانية العامة للدولة خلال الفترات الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات الإصلاحية لتقويم مسار الميزانية في جانب المصروفات وتعزيز الإيرادات والتي كان من بينها على المثال، لا الحصر، تحصيل الديون المستحقة للحكومة ومواجهة ملف الفساد وغسل الأموال، والعمل على تطوير المنظومة التشريعية القادرة على تلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، لافتة الى أن الحكومة وبالتوافق مع مجلس الأمة أصدرت قوانين: الإفلاس والتأمين وقانون الشركات التجارية الجديد وقانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات وهي كلها تشريعات تدفع بمسيرة الأداء الاقتصادي والتي احتاجتها البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واستدركت المصادر قائلة: من بين الإصلاحات الإدارية التي اتخذتها الحكومة أخيراً ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بعدم التجديد لمراسيم القياديين بدرجة وزير لمن مر عليهم 4 سنوات بداية من نهاية يناير الحالي وهي خطوة رآها الكثيرون انها تصب في الصالح العام، وهي خطوة يراها الكثيرون في الاتجاه الصحيح وتعزز من النهج الإصلاحي في اختيار القيادات القادرة على تنفيذ المشروعات التنموية وتقليص الدورة البيروقراطية وتنفيذ الرؤى الطموحة التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي على رأسها التحول الرقمي الكامل لعمل جميع وزارات وجهات الدولة. وأوضحت المصادر أن الحديث عن إقالة الحكومة يطيح بجميع الإصلاحات المالية، مضيفة أن تلك الإقالة من شأنها ضرب التصنيف الائتماني للكويت مجدداً والذي سيترتب عليه تداعيات سلبية عديدة، منها: تقليص القدرة التفاوضية للكويت لدى مؤسسات التمويل الدولية في حال توجهها للاقتراض الخارجي، عزوف المستثمرين الأجانب من العمل داخل الكويت، هروب الاستثمارات الكويتية إلى الخارج، وكل هذه العوامل تؤدي إلى ضياع الكثير من الفرص أمام أبناء الكويت القادمين إلى سوق العمل والدفع بقدرات الدولة الاقتصادية للوراء.

وأوضحت أن من بين التداعيات السلبية الأخرى التي يفرزها التأزيم السياسي أمام القطاع الخاص ما يتعلق بتراجع مؤشرات التنافسية وكذلك تحسين بيئة الأعمال وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكون له تداعيات سلبية على المدى البعيد. وأشارت الى الحكومة الحالية لم تأخذ وقتاً لتقييمها..والتأسيس على الماضي نوع من المبالغة.

