البدر: الإغلاق والجائحة أضرا بـ «الخاص»

مال وأعمال

قدمت دول العالم قرابة 12 تريليون دولار دعماً لاقتصادياتها في مواجهة فيروس كورونا التي أصابت الاقتصاد العالمي في مقتل وكانت قطاعات المطاعم والضيافة والسفر والسياحة الأكثر تضرراً من تلك التداعيات.

ورداً على تضاؤل حجم الأموال المقدمة من الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا والتي لم تتجاوز وفقاً للتقارير العالمية عن 1.5 في المئة من الناتج المحلي، أشار عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر إلى أن اكبر تحفيز حكومي يتمثل فيما قدمته الحكومة من رواتب مئات الألوف من موظفيها الذين مكثوا في بيوتهم من شهر مارس حتى الآن، وقدر البدر حجم التحفيز بعدة مليارات من الدنانير.

وأضاف أن من بين وسائل التحفيز الحكومي المقدم، ما يتعلق بوقف أقساط الآلاف من القروض لمدة 6 أشهر تقريباً، مستدركاً بالقول هذه المبالغ الضخمة لم تؤخذ في الحسبان في نسبة 1.5 في المئة المذكورة.

وعن تضرر شركات القطاع الخاص من الغلق المفروض من قبل الحكومي والذي أثر سلباً على مئات الشركات الكبيرة والصغيرة، أوضح البدر أن مشكلة الشركات لم تكن بسبب عدم وجود المشترين للسلع و الخدمات بل بسبب قرار الإقفال العام.

وأوضح أنه كان مفروضاً على الدولة أن تباشر فوراً بتسهيل منح القروض لجميع الشركات التي تأثرت بقرار الاقفال والتي تحتاج إلى تمكينها من دفع رواتب موظفيها اسوة بموظفي الدولة ولكنها للأسف تلكأت في ذلك!.

وأضاف: عندما فعلت الحكومة قيدته بشروط ثقيلة، فلم يكن فعالاً على النحو المطلوب، كما تراخت في سداد المبالغ المستحقة للشركات التي تتعامل معها!

لذلك، من المفروض ان تستعجل الدولة سداد تلك المستحقات كي لا تتراكم الصعوبات لدي الشركات مع تأجيل جميع عقود الانشاءات و الخدمات الجديدة والتي لا توجد حاجة ماسه لها في الوقت الحاضر، مع الإسراع في إجراءات توفير مصادر السيولة اللازمة للدولة.

