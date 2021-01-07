«عربي» دشَّنت معرضها العاشر في الشويخ

مال وأعمال

دشنت شركة عربي احدث معارضها في الشويخ والذي يعد المعرض العاشر ضمن معارض الشركة المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

وقد حضر الافتتاح كل من الإدارة العليا لشركة عربي وبعض مديري أقسام الشركة وموظفي المعرض، بالإضافة إلى حضور عدد من عملاء الشركة المميزين.

هذا وقد أوضح ماجد بريجاوي (مدير المعارض والمبيعات الخارجية) رؤية وخطة الشركة التوسعية التي تهدف إلى الوصول لأكبر عدد من العملاء والزبائن في مختلف مناطق الكويت، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات.

ويتضمن المعرض الجديد عرض لمعدات المياه ومن ضمنها: الأنظمة المركزية، مضخات المياه، فلاتر المياه ومنقيات المياه، سخانات المياه، خزانات المياه، و بايبات التغذية وبايبات الصرف الصحي بالإضافة الى مصافي المياه إلخ....

ويتميز المعرض الجديد بموقع فريد حيث يقع في منطقة الشويخ الصناعية، والتي تعتبر الوجهة الأساسية للمستهلكين وأصحاب القسائم والمقاولين الصحيين الذين يأتون بحثاً عن أفضل المنتجات والخدمات.

