جواهري: 36 مليون طن.. إجمالي صادرات «جيبك»

مال وأعمال

كشف رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» د. عبدالرحمن جواهري عن تحقيق الشركة ارقاما قياسيا في الانتاج والتصدير خلال العام 2020، على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها العام الماضي اثر تفشي جائحة «كورونا».

قال د. جواهري بأنه على الرغم من جسامة التحديات والصعوبات الكبيرة التي تسببت بالغاء وتأجيل العديد من المشاريع والأنشطة والبرامج، الا ان هذا الفيروس لم يستطع الوقوف عائقاً امام تحقيق الانجازات والبناء على المكتسبات التي اعتادت الشركة تحقيقها في كل عام، حيث نجحت الشركة في تحقيق ارقام قياسية جديدة من اهمها وصولها إلى اعلى سعر لمبيعات سماد اليوريا خلال العام 2020 على مستوى العالم وذلك من خلال مبيعات شهر ديسمبر حيث تم الاشارة إلى هذا الانجاز في العديد من النشرات العالمية المتخصصة.

أرباح جيدة

ومتحدثاً عن الأرباح التي حققتها الشركة خلال هذا العام الصعب، قال بأن الشركة قد نجحت في تحقيق ارباح جيدة وذلك على الرغم من حدوث شبه انهيار في اسواق البتروكيماويات والصناعات الأخرى مع بداية الجائحة في النصف الاول من العام 2020، وقد جاء هذا النجاح نتيجة لالتزام الشركة بخفض تكاليف الانتاج.

وفي نفس السياق، اكد الرئيس جواهري بأن عمليات المصانع شهدت ايضاً زيادة في تصدير المنتجات بنسبة 9,98% مقارنة بخطط التصدير لعام 2020، اي بزيادة مقدارها 5.65% بعد استثناء زيادة الانتاج بسبب تأجيل الصيانة الدورية كما حققت المصانع زيادة في الانتاج بنسبة 9.76% مقارنة بميزانية الانتاج لعام 2020، بزيادة نسبتها 2.93% بعد استثناء زيادة الانتاج بسبب تأجيل الصيانة الدورية الشاملة، كما بلغ اجمالي الانتاج لجميع منتجات مصانع الشركة 43 مليون طن، في حين بلغ اجمالي الصادرات 36 مليون طن وذلك منذ العام 1985.

كما اعرب د. جواهري عن سروره البالغ بالنتائج المبشرة التي حققتها الشركة في مجال السلامة المهنية اذ تمكنت الشركة من تحقيق ارقام قياسية في السلامة بلغت 33,419,535 ساعة خالية من وقوع الحوادث، حيث بلغ معدل استمرارية العمل بالمصانع 100%، وبالاضافة إلى اكمال مصنع اليوريا 981 يوماً من الانتاج اليومي المستمر، وهو رقم قياسي جديد متخطياً بذلك الرقم القياسي السابق وهو 941 يوماً الذي تحقق في عام 2012، كما انهى مصنع الميثانول 987 يوماً من الانتاج اليومي المستمر حيث يعد هذا الرقم قياسياً حيث كان الرقم السابق 961 يوماً الذي تم تسجيله في عام 2012، مشيراً إلى ان ما تحقق في هذا الصدد يعتبر انجازاً يبعث على الفخر خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية ليس على صعيد الأرقام الجديدة فحسب بل كذلك على صعيد نجاح سياسات الشركة في الحفاظ على سلامة منتسبيها باعتبارهم ثروتها الحقيقية وقاعدة نجاحاتها المتوالية.

الرعاية البيئية

ومتحدثاً عن دور الشركة في مجال الرعاية البيئية، قال د. جواهري ان من اهم المنجزات المتعلقة بحماية البيئة التي تحققت خلال العام 2020 هو النجاح في خفض استهلاك الغاز اليومي عن طريق اغلاق الغلاية البخارية التابعة لمصنع استخلاص ثاني اكسيد الكربون واستخدام الغاز الطبيعي الذي تم توفيره في زيادة توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي تقليل التكلفة الاجمالية للطاقة المستوردة.

واختتم د. عبدالرحمن جواهري تعليقه بتقديم الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة بمملكة البحرين وعلى رأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، رئيس مجلس الوزراء، على كل اشكال الدعم التي قدموها ليس للشركة فحسب، ولكن لقطاع الصناعة بأسره، منوهاً في الوقت ذاته بالتوجيهات السديدة والاشراف المباشر للشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط الذي بذل جهودا كبيرة في متابعة عمل جميع الشركات الخاضعة تحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، كما تقدم بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على التعاون من اجل تجاوز هذه الأزمة، والى اصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة الذين حرصوا على وضع نهج قويم لحماية الشركة خلال هذا الوقت العصيب، بالاضافة الى تقديم الشكر والتقدير لأصحاب اعضاء الادارة التنفيذية وجميع العاملين والعاملات بالشركة على التعاون والتجاوب مع اجراءات الشركة الاستثنائية في هذا العام الاستثنائي.

ونوه بالدور المهم والمهمات الجسام التي تصدت لها نقابة العاملين بالشركة التي كانت خير عون للادارة التنفيذية، معرباً عن ثقته الكبيرة بأن هذا الفريق المهني والمخلص الذي تمكن من تجاوز هذه الأزمة بنجاح سوف يواصل العمل مواجهة جميع التحديات والصعوبات التي من الممكن ان يحملها المستقبل، واضعين نصب اعينهم المحافظة على ما حققته الشركة من انجازات ومكتسبات وسمعة عالمية رائعة يُشار اليها بالبنان.

وأعرب رئيس الشركة عن تمنياته بأن يحمل العام الجديد 2021 تباشير انفراج الأزمة الصحية، متمنياً للجميع السلامة وللشركة المزيد من التقدم والتميز في مسيرتها القادمة.

