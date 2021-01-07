«جيبك» حصدت جوائز عالمية في صناعة البتروكيماويات

مال وأعمال

قال د. جواهري بأن الشركة قد استمرت رغم الظروف غير المسبوقة في حصد الجوائز وتحقيق التميز على جميع مستويات العمل، مضيفاً بأن الشركة تملك نخبة من العاملين والعاملات الذين حافظوا عليها في احلك الظروف خاصة وأن هذه الجائحة العالمية قد القت بظلالها على موازين العرض والطلب العالميين، وتركت تأثيرها الكبير على الأسعار والطاقات الانتاجية الا ان كل ذلك لم يكن عائقاً امام اصرار الشركة ومنتسبيها على مواصلة بذل الجهد والعمل الدؤوب وتحقيق الجوائز.

وأشار د. جواهري إلى الانجاز الجديد الذي حققته المرأة البحرينية في مجال صناعة البتروكيماويات حيث استطاعت احدى عضوات فريق العمل بالشركة وهي المهندسة انتصار البنفلاح تحقيق انجاز غير مسبوق تمثل في اعلان فوزها بجائزة «Procurement Hero» المرموقة لقطاع المشتريات وذلك خلال حفل النسخة الثانية من جوائز الشرق الأوسط للمشتريات الذي اقيم افتراضياً على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات 2020.

وعلى دروب الانجازات، اشاد رئيس الشركة بفوز البتروكيماويات هذا العالم بالميدالية الذهبية المقدمة من الاتحاد العالمي للأسمدة، الأمر الذي يعد بمثابة تقدير عالمي للاسهامات الكبيرة التي قدمتها الشركة في هذه الصناعة الاستراتيجية.

كما فازت الشركة كذلك بجائزة رواد الاستدامة لعام 2020، حيث اعلنت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات فوز الشركة في احتفال الشبكة السنوي الثالث عشر الذي اقيم افتراضيها بدولة الامارات العربية المتحدة، وجاءت هذه الجائزة تقديراً للجهود اللافتة التي تبذلها في مجال الأنشطة الاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة، وحرصها على تبني المبادرات التي اسهمت بنجاح في تقليل الأضرار البيئية الناتجة من العمليات التشغيلية. كما احرزت الشركة خلال 2020 الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات للعام السادس على التوالي عن فئة الأعمال الكبيرة اضافة إلى جائزتين عن فئة الشراكات والتعاون.

وتأكيداً على تميز الشركة الكبير في مجال السلامة، فازت خلال هذه الأوقات الصعبة بامتياز عالمي جديد تمثل في احرازها لجائزة الاستحقاق للسلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني، وجائزة Patron’s Award الممنوحة من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) لحصولها على 28 جائزة ذهبية بصورة متتالية.

