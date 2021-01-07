خبراء: الشباب عمود ومستقبل نهضة الكويت

مال وأعمال

استمرت فعاليات أول مؤتمر افتراضي للشباب الكويتي تحت عنوان «الكويتي كفو»، والذي تنظمه شركة غلوبال إكسبو عبر منصات «إكسبو 35» في مناقشة قضايا الشباب، لليوم الثاني على التوالي.

قالت الناطقة الاعلامية لشركة اكسبو الناطقة الاعلامية لشركة «اكسبو 35» اسيل العلي، أن إكسبو غلوبال 35 والتي اشتق إسمها من رؤية الكويت 2035، تهدف لأن تكون الذراع اليمنى للحكومة والعمل على تحقيق تلك الرؤية، والبدء في تنفيذ خطوات هذه الخطة والعمل على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي بحلول عام 2035، والعمل على استقطاب إكسبو العالم في الكويت بحلول 2035.

واشارت عضو المجلس البلدي ونائب الرئيس لشركة سيدات الاعمال والمهنيات ومدير تطوير الاعمال في شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية، م. مها البغلي في ورقة عمل الى أن المجلس البلدي شارك في تخصيص مواقع للعربات المتنقلة بالتنسيق مع وزارة التجارة لأصحاب المشاريع الصغيرة من العربات المتنقلة تسهيلا لهم لممارسة أعمالهم وانشطتهم، كما وأنها كانت قد قدمت مقترحاً للبلدي بدعوة اصحاب المشاريع الصغيرة الغذائية لتقديم عروض لبوفيهات المجلس بدلا من الشركات المتعاقد معها، وذلك ايضا بالتنسيق مع الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت البغلي أنها قدمت مقترحات لإنشاء مسارات للدراجات الهوائية لشريحة الشباب والبنات المهتمين برياضة الدراجات الهوائية لممارسة هذه الهواية بطريقة آمنة.

ومن خلال لجنة البيئة دعمت مها البغلي المبادرات الشبابية الداعمة للبيئة للمحافظة على البيئة والزراعة وتقليل استهلاك البلاستيك، ودعمت مشاريع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة مثل جمعية المياه، وطرحت مقترح إعادة تدوير المياه الرمادية لتوفير الكلفة على الدولة من استهلاك المياه العذبة واستخدامها في الزراعة والري.

دعم سيدات الأعمال

وقدمت رئيس شركة سيدات الاعمال والمهنيات ومدير تطوير الاعمال في شبكة سفيرة للمسئولية الاجتماعية بدور السميط، ورقة أكدت خلالها على أن شبكة سيدات الاعمال والمهنيات التي تأسست في 2009 كانت عبارة عن ناد عالمي تابع للامم المتحدة

وأكدت السميط على مد يد التعاون مع أية سيدة او شابة تريد ان تخطو خطواتها الاولى في عالم التجارة، وذلك عن طريق تقديم ورش العمل والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الشهرية التي نحرص عليها، معربة عن سعادتها بوجود الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الخاصة بعضوات الشبكة ووجود مشاريع منزلية انطلقت الى مشاريع تجارية حقيقية وبدأت بالنمو. بدورها قدمت مدير العلاقات العامة في شبكة سفيرة للمسؤولية الاجتماعيه، مشاعل العسعوسي، ورقة ناقشت من خلالها أهم الإنجازات المقدمة بالتعاون مع عدة جهات حكومية أو خاصة، أو حتى من خلال جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني. واشارت العسعوسي إلى دور شبكة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية وما تقدمه من برامج خاصة بالمرأة والشباب، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الفئة الشبابية لكونهم عمود ومستقبل ونهضة هذا البلد وذلك من خلال برنامج «التاجر الصغير» والذي استمر لعدة سنوات، حيث يستهدف البرنامج الفئة العمريه ما بين 5 الى 15 سنة.

التجارة الإلكترونية

وفي ورقة بعنوان «مستقبل التجارة الالكترونية في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتغيرات»، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية- كي نت، عبدالله العجمي، ان جائحة «كورونا» قد ألقت بظلالها على حدوث تغيرات جذرية في العديد من الجوانب والسلوكيات على مستوى العالم، حيث شهد العالم بشكل عام ودولة الكويت بشكل خاص حدوث تغيير فعلي وجذري في سلوكيات الأفراد والمنشآت وذلك كرد فعل طبيعي لمواجهة خطر انتشار فيروس «كوفيد-19».

وأكد العجمي على ان الاشهر الستة الأولى من بدء انتشار الوباء شهدت تغيرا واضحاً في نظم الدفع الإلكتروني بحسب العديد من الدراسات العالمية في هذا الجانب، حيث جاء تقدير التغيير الذي حدث خلال النصف الأول من عام 2020 على أنه يعادل التغيير الذي سيحدثه نصف قرن في سلوكيات الأفراد والمنشآت في الأوضاع الطبيعية، ويظهر هذا الأمر جلياً في سلوكيات الأفراد وبشكل واضح من خلال نسب النمو في عمليات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت والتي وصلت الى 134% في 2020 مقارنة بالعام 2019 والإنخفاض الملحوظ في عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي التي انخفضت خلال العام 2020 بنسبة 39% مقارنة بالعام 2019.

واختتم العجمي يقول إن «كي نت» تسعى الى طرح المزيد من الخدمات الإلكترونية التي ستدعم التجارة الإلكترونية بشكل عام والدفع الإلكتروني بشكل خاص، وذلك لخدمة عملاء البنوك بشكل أكبر وتقديم المزيد من حلول الدفع الإلكتروني لخدمة أكبر فئة ممكنة من العملاء بشكل يتلاءم مع تلك التغيرات في السلوكيات التي تم الإشارة إليها سابقاً.

