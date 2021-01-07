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«البنك الدولي»: الاقتصاد العالمي سينمو شرط التحفيز


قال البنك الدولي في تقرير إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4 % في العام 2021، بافتراض أن لقاح فيروس كورونا سيتوفر على نطاق واسع خلال العام، شرط استمرار الحكومة في التحفيز. وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أنه رغم النمو المتوقع، من المرجح أن يكون الانتعاش ضعيفاً ما لم يتحرك صانعو السياسات بشكل حاسم لترويض الوباء وتنفيذ إصلاحات تعزز الاستثمار. وسيأتي نمو الاقتصاد العالمي بعد انكماش بلغ 4.3 % في عام 2020، حيث تسبب الوباء في خسائر فادحة من وفيات وإصابات، ودفع ملايين الأشخاص إلى الفقر المدقع، مخفضاً بذلك النشاط الاقتصادي عالمياً لفترة طويلة.


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