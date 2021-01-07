«KIB تكافل» جدَّدت اتفاقية إعادة التأمين مع «سكور SCOR»

مال وأعمال

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة KIB Takaful فادي الخطيب أن الشركة أعادت تجديد اتفاقية إعادة التأمين الخاصة بالشركة مع شركة «SCOR» الفرنسية العالمية لإعادة التأمين، والتي تتضمن التعاون والتنسيق بمنتجات التأمين المختلفة كالحريق والسرقة والتأمين البحري والمسؤوليات المدنية والتأمينات المالية والتأمينات الخاصة بالمشاريع الهندسية وغيرها، بحيث تصبح مجدداً الشركة الفرنسية العالمية المتخصصة بالإعادة معيد التأمين الأساسي لعملاء شركة «KIB Takaful» لعام 2021 فضلاً عن مجموعة أخرى مختارة من معيدي التأمين المتميزين الذين تعاقدت معهم الشركة لتقديم منتجات تأمين مختلفة تهدف إلى تسويق الأفضل لعملائها في الكويت والخارج وهو ما يمنح شركة «KIB Takaful» أفضلية في تقديم خدمات مميزة ويعكس جهود الشركة في تعزيز وجودها ودورها كمقدم خدمات تأمينية تكافلية أساسي ومؤثر في السوق المحلي بمستوى عالمي.

كما أضافت الشركة بأنها تعاقدت أخيراً مع شركة «ميونخ ري Munich Re» لإعادة التأمين العالمية ومقرها ميونخ في ألمانيا لتأمين المركبات الفارهة بأسعار تنافسية وخدمات مميزة لرجال الأعمال والتي تؤمن تغطية وحماية مميزة للأموال التي استثمروها في سياراتهم الفارهة؛ الرياضية والكلاسيكية على السواء.

كذلك أشار فادي الخطيب بأن الشركة أضافت منتجاً جديداً يغطي المسؤوليات المهنية للمحامين ومدققي الحسابات والاكتواريين والمهندسين فضلاً عن العاملين في المهن الطبية وذلك بناء للقرارات الصادرة في هذا الخصوص من الجهات الرسمية الرقابية والتي تقضي بتوفير تأمين المسؤوليات المهنية للمؤسسات العاملة في هذه القطاعات.

وما زالت الشركة تسعى للمزيد من هذه الشراكات مع معيدي تأمين عالميين لتقديم منتجات جديدة أخرى سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب في القريب العاجل، وهو ما يعكس التزام الشركة في السعي الدائم إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات التأمينية التكافلية لعملائها بأسعار مناسبة وحماية عالية الجودة ترضي تطلعات عملائها ما يعزز الثقة بالشركة ويؤكد حضورها في السوق كمقدم خدمة متميز يسعى دائماً نحو الأفضل.

