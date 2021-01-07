«بوبيان»: السنعوسي فاز بـ «رينج روفر فيلار»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن اسم الفائز بسيارة رينج روفر – فيلار موديل 2020 في إطار السحب الأول لحملة حساب PRIME للشباب وهو العميل حمد حسين السنعوسي بالإضافة إلى أسماء الفائزين الخمسة في السحب الأسبوعي بجائزة نقدية قيمتها 150 د.ك لكل منهم.

وقالت مساعد المدير العام لإدارة التسويق بسمة النفيسي انه قد تم إجراء السحب والإعلان عن اسم الفائز يوم 30 ديسمبر 2020 من خلال برنامج ديوانية الأنصاري والياقوت على اذاعة نبض الكويت، مضيفاً «حملتنا متواصلة مع العديد من المفاجآت والجوائز الأسبوعية القيّمة والمتنوعة لعملائنا من حساب PRIME للشباب حتى موعد السحب القادم يوم 31 مارس 2021 للجائزة الكبرى الثانية وهي سيارة رينج روفر فيلار موديل 2021».

وأكدت النفيسي استمرار بنك بوبيان بتقديم مجموعة متنوعة من العروض والمزايا الحصرية والخصومات الرائعة التي تناسب اهتمامات وأسلوب حياة الشباب لعملاء حساب PRIME من أهم المحال والعلامات التجارية المعروفة من بين أفضل المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بالإضافة إلى محال الأجهزة الإلكترونية والأزياء.

يُذكر أن حساب PRIME مصمم بمزايا حصرية للعملاء الشباب وهو بمثابة بنك مستقل خصص له بنك بوبيان فريقا كاملا لإدارته والإشراف عليه من الشباب الكويتيين القادرين على فهم اهتمامات العملاء ومخاطبتهم والتعامل معهم، إلى جانب حساب انستغرام يضمن التواصل مع العملاء الشباب ومتابعتهم لكل جديد يخص حسابهم من عروض وفعاليات وخدمات. بالاضافة الى تطبيق خاص لحساب PRIME يتميز بسهولة الاستخدام وتصميم شبابي مميز يجمع أهم الخدمات والعروض والخصومات التي تتماشى مع اهتمامات العملاء وتطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم.

