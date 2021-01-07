«التجارة»: 1317 ترخيصاً لشركات الأشخاص والحرة متناهية الصغر

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إصدار 1317 ترخيصا لشركات الأشخاص والحرة متناهية الصغر والمركبات المتنقلة خلال ديسمبر الماضي، حيث أصدرت تراخيص لـ 25 شركة حرة متناهية الصغر، و44 للمركبات المتنقلة، و1248 لشركات الأشخاص.

وأوضحت «التجارة» في بيان صحافي، أنها اعتمدت 10 طلبات تأسيس الشركات والتراخيص الحرة متناهية الصغر، فيما رفضت 30، مبينة أنه جار تأسيس 5، وتم تأسيس 5، لافتة إلى تلقي 53 طلب ترخيص شركة حرة متناهية الصغر، جرى إصدار 25 ترخيصا منها، و جار إصدار 28 أخرى. وعن المركبات المتنقلة أوضحت الوزارة أن إجمالي طلبات التأسيس المسجلة في ديسمبر الماضي، بلغ 299 طلبات اعتمدت منها 219 طلبا، لافتة إلى أن الطلبات المعتمدة بعد المراجعة بلغت 225، جار تأسيس 183 منها، وتم تأسيس 32، فيما ألغي 10. وأشارت إلى تلقي 126 طلبا للترخيص لمركبات متنقلة أصدرت منها 44 ترخيصا، وجار إصدار الـ 82 الأخرى. وحول شركات الأشخاص، أعلنت الوزارة تلقيها 3088 طلبا للتأسيس، اعتمدت منها 1824 طلبا، موضحة أنه تم تأسيس 617 وجار تأسيس 1135، والملغى 107، مشيرة إلى أن طلبات الترخيص المقدمة بلغ عددها 2093، المصدرة منها 1248، وجار إصدار 702.

