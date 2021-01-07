«برقان» احتفل بنجاح عام التعليم الافتراضي

مال وأعمال

كرّم بنك برقان ستة وخمسين من مدربيه في جميع أقسام البنك على جودة تقديمهم التدريب عن بعد أو التدريب المدمج للعديد من الموظفين من مختلف الأقسام طوال الفترة من 2019 إلى 2020. وقام المدربون بتزويد القوى العاملة بأحدث المهارات والمعرفة والكفاءات كاستجابة للتحديات والتغيرات التي يشهدها العالم. احتفى قسم الموارد البشرية بالمدربين وبالمشاركة مع مديرهم المباشرين على التزامهم وتفانيهم وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز التدريب لبنك برقان الواقع في مبنى بورصة الكويت مع الالتزام بمعايير الأمن والسلامة التي أقرّها بنك الكويت المركزي. بتكيف سريع مع النظام الرقمي، تم تأهيل المدربون على المنصة الافتراضية، لضمان جودة تعليمية مثالية عبر منصات التعلم الإلكتروني والدورات الافتراضية. وتم التدريب بنجاح من خلال المشاركة بخبرات تفاعلية جاذبة لمساعدة الموظفين على التطور في مجال التكنولوجيا الرقمية للبنوك والمعرفة المصرفية الشاملة وفي مجالاتهم الخاصة.

وقالت رئيس مدراء الموارد البشرية والتطوير للمجموعة، هالة الشربيني، في كلمة ألقتها أمام المدرِبين خلال حفل التكريم: « لقاؤنا اليوم هدفه الاحتفال بأهمية النمو والتعلم والتطوير، وجميع الإنجازات التي تمكنّا من تحقيقها كفريق عمل واحد ومتكامل خلال 2020. فترات الشدة والتحدي تعكس بدقة جوهر وقوة وعزم الإنسان والفريق ونحن قد استجبنا جميعًا بشكل مميز مما انعكس بوضوح من خلال التعاون والالتزام الذي نحتفل به اليوم.وأضافت غادة القاضي – مدير أول مركز التعلم والتطوير في بنك برقان: «نحتفل اليوم بأهمية التعلم وتطوير، الأمر الذي يُعَدّ مسؤولية أساسية لكل موظف وإداري. إذ إن تطوير الذات أمر أساسي لبناء مستقبل واعد، وتأكيد النجاح يأتي بعملنا جنباً إلى جنب لتعزيز قدراتنا الداخلية ومهارات التطوير الشخصي لدينا. نشكر شركاؤنا في التعلم والتطوير من جميع الأقسام في بنك برقان لمشاركتهم معرفتهم وخبراتهم. هدفنا هو الازدهار في العام 2021 من خلال التعاون المستمر وتعزيز ثقافة التعلم عبر تفعيل نهج الإرشاد والتوجيه الذي يستهدف التعلم أثناء العمل كجزء من استراتيجيتنا للتكيف مع التغيرات المستمرة في توقعات عملائنا وظروف السوق المتقلبة».

وفي الختام، قام قسم الموارد البشرية في بنك برقان بتهنئة المدرِبين وتوزيع كأس المدرب الفعال عليهم، لعملهم الدؤوب طوال فترة تقديم البرامج من خلال التدريب عن بعد أو التدريب المدمج.

