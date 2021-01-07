قطر دشَّنت «سانت ريجيس» بالقاهرة بـ 1.3 مليار دولار

مال وأعمال

افتتحت شركة الديار القطرية فندق سانت ريجيس القاهرة، المملوك للشركة رسمياً، في مقر الفندق بالعاصمة القاهرة، بحضور وزير المالية القطري علي شريف العمادي، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، ووزير المالية المصري د. محمد معيط.

ويعد فندق سانت ريجيس القاهرة، أحد أهم مشاريع الديار القطرية في مصر وبمساحة بناء تتجاوز 197 ألف م2، ويقع الفندق على كورنيش نيل القاهرة، في مكان مميز بين المتحف المصري ومبنى جامعة الدول العربية، فيما تبلغ استثمارات المشروع أكثر من 1.3 مليار دولار ويضم المشروع برجين بإجمالي 515 وحدة بإجمالي مساحة 9360 متراً مربعاً.

وجاءت زيارة الوزير القطري إلى القاهرة أول أمس الثلاثاء، بعد ساعات قليلة من توقيع مصر على بيان القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية حول المصالحة العربية، التي تمت بجهود كبيرة قادها سمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، واستكملها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقال وزير المالية المصري: «نبارك لشركة الديار القطرية افتتاح هذا الفندق الرائد، والذي جاء نتيجة قرار الشركة بالاستثمار في القطاع السياحي أحد أهم القطاعات للاقتصاد المصري، لما تمثله زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر من أهمية للاقتصاد المصري والحكومة المصرية».

ومن جانبه قال الوزير العمادي، «إن دولة قطر باستثمارها عن طريق شركة الديار القطرية في هذا المشروع تؤكد بشكل عملي التزامها بالمساهمة في دعم المجتمعات المحلية وزيادة فرص العمل وهذا المشروع أحد الاستثمارات القطرية في مصر التي تتجاوز 5 مليارات دولار في مختلف المجالات».

ومن ناحيته قال ستيفن منوشين وزير الخزانة الأميركي، إن «إنجاز هذا المشروع لم يكن ممكناً لولا مجهودات شركة الديار القطرية، ومن خلال استثمار الديار القطرية في هذا المشروع يمكننا رؤية أثر التعاون الاقتصادي في خلق فرص العمل وتنمية المصالح المشتركة في الفرص الاستثمارية».

