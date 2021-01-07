«التجاري».. التزام بالمسؤولية الاجتماعية

مال وأعمال

يؤمن البنك التجاري الكويتي أن المسؤولية الاجتماعية هي التزام مؤسسي وجزء لا يتجزأ من جهود البنك نحو تعزيز المواطنة والتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق أخذ البنك التجاري الكويتي زمام المبادرة من ستينيات القرن الماضي بدمج البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة للمسؤولية الاجتماعية ضمن الخطط الاستراتيجية للبنك وباتت أنشطة المسؤولية الاجتماعية وبرامج الاستدامة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للبنك على مر السنين.

وعلى الرغم من الظروف التي مرت بالكويت والعالم بأسره جراء تفشي وباء كورونا، إلا أنها لم تمنع البنك من ترسيخ مكانته في مجال المسؤولية الاجتماعية وتقديم الرعاية والمشاركة في شتى مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والخيري، وهو ما ساهم في إبراز برامج الاستدامة لدى للبنك خلال عام 2020 وأكد مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع الذي يعمل فيه.

وقد باشر البنك، بتضافر جهود جميع القطاعات والإدارات، في التعامل مع الجائحة بشكل احترافي بدءاً من إطلاع الموظفين على الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها في مباني وفروع البنك ووضع الملصقات الإرشادية وتوزيع المعقمات وضمان سلامة الموظفين العاملين في الصفوف الأمامية، وانتهاءً بإتباع جميع الإرشادات الاحترازية الصحية والتباعد الاجتماعي للمحافظة على سلامة الموظفين والعملاء على السواء.

وفي معرض حديثها عن برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2020، قالت نائب المدير العام -قطاع التواصل المؤسسي- أماني الورع «في ظل ما شهدته البلاد من ظروف استثنائية ناتجة عن تفشي جائحة كورونا، نجح البنك التجاري الكويتي خلال العام في التعاطي مع الظروف التي فرضتها هذه الجائحة من خلال التزامه ببرامج المسؤولية الاجتماعية التي شملت مختلف الأنشطة الاجتماعية التي تم تحديدها استراتيجياً لتعود بالنفع على أفراد المجتمع وهو ما يؤكد من جديد التزام البنك بالقيم المجتمعية التي أرساها منذ وقت طويل».

وفي هذا الصدد، قامت أماني الورع بتسليط الضوء على أهم برامج ونشاطات المسؤولية الاجتماعية للبنك خلال عام 2020 على النحو التالي:

قام البنك، في إطار تأكيد ثقافة المسؤولية الاجتماعية وجهود الاستدامة، بإطلاق حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقدمه أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري.

في إطار تعامل البنك مع الآثار التي خلفتها جائحة كورونا وإدراكاً من البنك لأهمية توفير المستلزمات التعقيم لنزلاء المحاجر، قام البنك، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، بتوزيع مستلزمات التعقيم وبعض الهدايا على نزلاء المحاجر.

وقد واصل البنك فعاليات حملة «هون عليهم» الموجهة لفئة عمال التنظيف والبناء والتي دشنها البنك منذ ما يزيد عن 8 سنوات وحازت على جائزة المشروع الاجتماعي الرائد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استمر البنك في ترتيب الزيارات في المناسبات المختلفة لفئة عمال التنظيف والبناء في مواقع عملهم وتوزيع الهدايا والمستلزمات والملابس عليهم تقديراً لجهودهم في المحافظة على البيئة الكويتية نظيفة وصحية.

