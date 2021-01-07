.. وينظم سحب «النجمة» على 1.5 مليون دينار

مال وأعمال

ينظم البنك التجاري سحبه السنوي على الجائزة الكبرى لحساب النجمة حيث يتم الإعلان عن الفائز سعيد الحظ لربح مليون ونصف المليون دينار، وهي أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم مقدمة من البنك التجاري لعملائه وموثقة من غينيس للأرقام القياسية.

وفي هذا الصدد أعلن التجاري أن السحب الكبير، الذي سوف يتوج خلاله البنك الفائز الثالث بجائزة المليون ونصف المليون دينار، سوف يتم تنظميه يوم الجمعة الموافق 8 يناير 2021 الساعة 7:00 مساءً عبر البث المباشر من خلال قنوات التواصل الاجتماعي للبنك على الانستغرام والـ يوتيوب (@altijaricbk) وذلك في إطار حرص البنك التجاري على تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي، علماً بأن البنك سوف ينظم، لاحقاً لذلك، السحب على سيارة شيفروليه بليزر وهي جائزة مخصصة لعملاء حساب YOU الموجه لفئة الشباب.

وفي سياق متصل، صرحت هنادي المسلم -مدير عام بالوكالة، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد قائلة «يسر البنك التجاري دعوة الجميع لمتابعة السحب الالكتروني الافتراضي عبر قنوات التواصل الاجتماعي للبنك (@altijaricbk) الانستغرام والـ يتيوب، وذلك بحضور وإشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، والذي سوف يتضمن العديد من المفاجآت والمسابقات المخصصة لمتابعي قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، بالإضافة الى عروض فرقة الفنان طارق سليمان». وكشفت المسلم أن السحب سوف يُبث أيضاً على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة نبض الكويت 88.8FM. وتابعت المسلم منوهة أنه ومن خلال هذا السحب الالكتروني الافتراضي، سيتم ا?ع?ن عن الفائز سعيد الحظ بالجائزة النقدية الكبرى لحساب النجمة، بقيمة 1,500,000(مليون ونصف المليون دينار)، والتي تعد الجائزة النقدية ا?كبر سنوياً والمرتبطة بحساب مصرفي على مستوى الكويت والعالم، مؤكدة في هذا الإطار أن جميع إجراءات السحب يتم مراجعتها والإشراف عليها من قبل مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche وRSM.

