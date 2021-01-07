«مايكروسوفت»: إدراج منظومة التعليم عن بُعد لـ 13 ألف طالب

مال وأعمال

قامت مدارس شركة الريان القابضة في الكويت بالتعاون مع مايكروسوفت لإدراج برنامج التعليم عن بعد، حيث توحدت صفوف الجهتين من أجل توفير التعليم الإلكتروني لأكثر من 13000 طالب في مدارسها الخمس، وذلك عبر منصة Microsoft Teams.

وقد أتت هذه الخطوة استجابةً للأوضاع غير المسبوقة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وتعزيزاً لتوجهات الدولة سعيا للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

ومن هذا المنطلق، ومن أجل تقديم منظومة تعليمية قادرة على الصمود واستمرار المسيرة التعليمية للطلبة، فقد قامت مدارس الريان القابضة بالتعاون مع مايكروسوفت على تقويم استراتيجية مشتركة تتبنى إنشاء فريق عمل مكون من 900 فرد من المعلمين والإداريين المدربين خصيصاً لإجراء محاضرات تعليمية عبر الإنترنت بشكل يومي.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة الريان القابضة لنـــا عثمان العيار ان: «جائحة كورونا «كوفيد-19» تسببت في تعطيل سير حياة العالم أجمع ما أثر سلبا على جميع قطاعات الحياة تدريجيا الى أن وصلت الأضرار الى قطاع التعليم بالخصوص، والذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها المجتمعات بجميع فئاتها، ولكن العالم الافتراضي ضمن استمرارية الحياة في عدة نواحي سواء على الصعيد الاجتماعي أو العملي أو التعليمي». وبهذا الصدد قال المدير العام لمايكروسوفت الكويت علاء الدين كريم،: «كرّست مايكروسوفت جهودها خلال فترة الوباء لتمكين مختلف القطاعات في الكويت من العمل عن بعد بما يضمن تحقيق استمرارية العمل والتعلم والوقاية والحياة بشكل عام، وأود التنويه بأننا نعمل على تسخير خبراتنا في المنصات التعاونية مثل Microsoft Teams التي يستخدمها أكثر من 20 مليون شخص يومياً حول العالم من أجل تحقيق تعاون أكبر، وكذلك دعم استمرارية التعليم في الكويت وتحقيق المزيد من الانجازات.

