13 تريليون دولار ديون أكبر الاقتصاديات العالمية

مال وأعمال

تتحمل أكبر اقتصادات العالم أعباء ديون قياسية مستحقة بقيمة 13 تريليون دولار، على وشك الانفجار لاحداث أزمة عالمية جديدة، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ».

ووفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ»، قد تحتاج هذه الحكومات الى زيادة ديونها بنحو 51 % خلال العام الحالي مقارنة مع 2020 بسبب الوباء.

وتعد الولايات المتحدة أكبر الاقتصادات حاجة لاعادة التمويل، اذ تبلغ قيمة الديون المستحقة لديها 7.7 تريليونات دولار، تلتها اليابان بقيمة 2.9 تريليون دولار، ومن المتوقع ارتفاع الديون الصينية الى 577 مليار دولار خلال العام المالي الحالي مقارنة مع العام السابق له البالغ 345 مليار دولار.

