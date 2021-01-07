الاستجواب يحبط البورصة ويفقدها 200 مليون دينار

مال وأعمال

تراجعت البورصة مع انخفاض واضح في السيولة وصعود كبير في أحجام التداول، وذلك مع تراجع بعد تردد الأنباء عن نية الحكومة تقديم استقالتها، في ظل الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وما رافقه من تأييد برلماني متصاعد وصل الى 37 نائبا.

وقال محللون أن هناك العديد من العوامل التي أدت الى هذا التراجع الذي شهدته البورصة في جلسة أمس، موضحين أن خبر نية الحكومة في الاستقالة يأتي في مقدمة هذه العوامل، حيث يخشى المستثمرون من دخول البلاد في حالة من التوتر السياسي خلال الفترة المقبلة، ولفتوا الى أن صناع السوق سعوا الى تأسيس مستويات سعرية محددة للاسهم خلال الجلسة ما قبل الأخيرة من عام 2020 .

وتوقعوا أن تشهد جلسة اليوم حالة من التباين أو التراجع حتى تتضح الصورة السياسية فيما يخص الاستجواب، متوقعين أن يبقى التباين في الاداء مستمر أيضاً خلال جلسات الأسبوع الماضي ، وذلك بعد العودة من إجازة رأس السنة الميلادية والتي ستكون الأحد القادم.

وشدد المحللون على ان الوضع الصحي يتجه الى الافضل مع التراجع الملحوظ في الحالات المصابة التي يتم الاعلان عنها يومياً، بالاضافة الى استمرار وزارة الصحة للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا الى البلاد، خفف من الضغوط والمخاوف بتمادي انتشاره وعزز من آمال الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وقد شهدت القيمة السوقية تراجعا بقيمة 194 مليون دينار بنسبة 0.6 في المئة من 32.319 مليار دينار في جلسة الثلاثاء الماضي، الى 32.125 مليار دينار في جلسة أمس، وهبطت القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 169 مليون دينار وبنسبة 0.7 في المئة من 23.776 مليار دينار الى 23.607 مليار دينار، في المقابل تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 26 مليون دينار من 8.543 مليار دينار الى 8.517 مليارات دينار.

مؤشرات البورصة تراجعاً جماعياً ليتراجع مؤشر السوق الأول بمعدل 0.7 في المئة وبنحو 43 نقطة من 6073.95 نقطة الى 6030.86 نقطة.

وهبط المؤشر العام بنسبة 0.6 في المئة، وبنحو 33.4 نقاط من 5563.11 نقطة الى 5529.66 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي تراجعاً بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 13.67 نقطة من 4557.53 نقطة الى 4543.86 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي 50 بـنحو 18.8 نقطة وبنسبة 0.4 في المئة من 4642.17 نقطة الى نقطة.

هبطت السيولة بنسبة بلغت 24.5 في المئة لتصل الى 25.75 مليون دينار مقابل 34.14 مليون دينار في جلسة الثلاثاء، في المقابل ارتفعت أحجام التداول بشكل كبر بنسبة بلغت 121.8 في المئة لتصل الى 196.4 مليون سهم مقابل 88.5 مليون سهم.

وكانت البورصة قد شهدت سيطرة اللون الأحمر على أداء المؤشرات في مستهل تعاملات أمس مع هبوط 11 قطاعاً، حيث هبط المؤشر العام للبورصة 0.54 في المئة، وانخفض السوق الأول 0.61 في المئة، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» تراجعاً بنسبة 0.34 في المئة و0.51 في المئة على الترتيب، وبلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة في النصف الساعة الأولى من التداول، نحو 40 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1.5 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 4.8 ملايين دينار تقريباً.

