«Ooredoo» أطلقت حملة شبكة الجيل الجديد

مال وأعمال

تَعِد شركة Ooredoo للاتصالات، بتقديم تجربة 5G معززة من الجزائر الى جنوب شرق آسيا، والتي تكون بمثابة أسواق الشركة الرئيسة. وهنا يأتي دور نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي في تعزيز قوة شبكة Ooredoo واظهار مزايا خدمات ومنتجات الشركة لخوض تجربة رقمية متطورة.

تُظهر الأبحاث أنه بالنسبة للعملاء المعاصرين في الفئة العمرية ما بين 18 الى 45 عاما، فان مقاطع الفيديو المنتشرة عبر الانترنت تمثل أولوية رئيسة عبر ثالوث الاتصالات والمعلومات والترفيه. وقد ازدادت هذه الحاجة أيضا في الأشهر الأخيرة مع التركيز المتزايد على التعلم عن بُعد والعمل من المنزل، مدعوما بمكالمات الفيديو ومؤتمرات الفيديو عبر الانترنت. كل هذه الحقائق والعوامل معا تجعل الاتصالات السريعة والموثوقة عنصرا أساسيا لاستمرارية الأعمال والحياة.

كما لعب ليونيل ميسي دورا بارزا في دعم شركة Ooredoo في سبعة أسواق رئيسة هم: قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس وميانمار وجزر المالديف، من خلال تشجيع متابعينه ومحبينه على التواصل عبر شبكة Ooredoo والاستمتاع بالانترنت بشكل أفضل.

في بداية الحملة، قال الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين: “أشعر بالفخر لرؤية شبكاتنا المتميزة تقوم بدور فعال في جمع أفراد المجتمع معا عبر الانترنت مما يتيح لهم تجربة طرق جديدة للمشاركة. سجل الاختبار المستقل لشبكة 5G التابعة لشركة Ooredoo الكويت سرعتها وموثوقيتها كأول نظام اتصالات وطني من هذا القبيل، مما يعطينا الأمل بتقديم المزيد من التطورات لدول أخرى في المستقبل».

كما حققت Ooredoo مؤخرا رقما قياسيا عالميا، كونها أول شركة على مستوى العالم تختبر بنجاح تردد 200 ميجا هرتز ووصلت الى مستوى قياسي عالمي من الانتاجية يبلغ 4 جيجابايت في الثانية. وهذا يعني أن العملاء سيتمكنون من الاستمتاع بالانترنت بمستوى جديد تماما، بجودة غير مسبوقة لخدمات البث والتعلم عن بُعد والألعاب السحابية وتطبيقات الواقع الافتراضي المعززة. يوفر هذا أيضا فرصا جديدة للشركات لانشاء تدفقات جديدة للايرادات وتعزيز الكفاءات في مجالات تشمل المدن الذكية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وغيرها الكثير.

وتتعهد Ooredoo الكويت بمواصلة الاستثمار في شبكاتها لضمان اتصال سلس، وتطور نظامها البيئي 5G باستمرار وتزايد سعة الشبكة. يمكن الآن اضافة نطاق موسع - من حيث الجودة والكمية - لأجهزة العميل ودعمها عبر كلا النوعين من النظام.

ستمهد تحسينات الشبكة والاتصال المحسن الطريق أيضا لاستخدام أشمل للذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وانترنت الأشياء.

