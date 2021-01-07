«أوبك بلس»: ملتزمون باستقرار سعر النفط

مال وأعمال

اكد وزراء نفط الدول المنتجة الاعضاء في تحالف (أوبك بلس) على مواصلة الالتزام بالحصص الانتاجية وبما يحقق استقرار سوق النفط العالمي. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر في اعقاب الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة اوبك والدول المتحالفة معها والذي أشار الى أن الدول المشاركة في الاجتماع اتفقت على ضمان سوق مستقر من اجل المصلحة المشتركة للدول المنتجة عبر تأمين امدادات كافية وآمنة من الخام للمستهلكين. ولفت الاجتماع الى القرار الذي اتخذته دول (اوبك بلس) في 12 أبريل الماضي لتعديل الانتاج الاجمالي للنفط الخام وخفض مستويات الانتاج مسلطا الضوء على الاحداث غير المسبوقة لعام 2020 والتأثير السلبي الكبير لوباء كورونا المستجد «كوفيد- 19» على الاقتصاد والاسواق العالمية. واثنى على مساهمة الدول الاعضاء في التحالف لالتزامها باجراء اكبر واطول تعديلات في انتاج النفط الخام بالتاريخ استجابة منها للتحديات الاستثنائية التي تواجه سوق النفط والظروف الطارئة التي أشاعها الوباء. واشار البيان الى ان تزايد الاصابات بالمرض وعودة اجراءات الاغلاق العام الاكثر صرامة وتزايد حالة عدم اليقين عوامل أدت الى انتعاش اقتصادي اكثر هشاشة. وتوقع المنتجون في بيانهم ان يستمر هذا الوضع حتى عام 2021 وأقروا أن معنويات السوق قد تعززت أخيراً ببرامج اللقاحات لكنهم شددوا على الحاجة الى توخي الحذر بسبب ضعف الطلب السائد وضعف هوامش التكرير وارتفاع المخزونات المتراكمة وغير ذلك من أوجه عدم اليقين الاساسية.

كما اقر الاجتماع بضرورة اعادة مليوني برميل في اليوم تدريجيا الى السوق مع تحديد السرعة وفقا لظروف وتطورات السوق.

واعاد التأكيد على القرار الذي اتخذ أخيراً برفع معدلات الانتاج بمقدار 500 ألف برميل في اليوم بدءا من يناير 2021 وتعديل خفض الانتاج من 7?7 ملايين برميل في اليوم الى 7?2 ملايين برميل في اليوم. واوضح البيان انه سيتم تنفيذ التعديلات على مستوى الانتاج لشهري فبراير ومارس 2021 حسب ظروف السوق واعتمادا على مراجعة دورية شهرية. واكد المجتمعون مجددا على الحاجة الى الاستمرار في مراقبة اساسيات السوق عن كثب بما في ذلك العرض من خارج دول (اوبك بلس) وتأثيره على توازن النفط العالمي واستقرار السوق بشكل عام.

ولاحظ الاجتماع ان مستويات المطابقة العالية قد ساهمت بشكل كبير في اعادة توازن السوق حيث اعرب المجتمعون عن تقديرهم للدول المشاركة في التحالف ولا سيما الامارات العربية المتحدة وانغولا اللتين كان اداؤهما يفوق التوقعات.

