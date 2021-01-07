«الكويتية» تترأس لجنة شركات الطيران «AOC»

مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن انتخاب مساعد مدير دائرة الخدمات الارضية لمطار الكويت الدولي في الكويتية مزيد المطيري، رئيسا للجنة شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي (AOC)، وذلك من خلال اجتماع أعضاء اللجنة عبر الاتصال المرئي في دورتها الانتخابية العادية للعام المقبل 2021، حيث انتخب أعضاء اللجنة المطيري (ممثلا عن الخطوط الجوية الكويتية) رئيسا لمدة عام واحد للجنة كما تم انتخاب داني ابي اولي نائبا أول لرئيس اللجنة (ممثلا عن شركة طيران الاتحاد) ومحمد الحريري نائبا ثاني لرئيس اللجنة (ممثلا عن الخطوط السعودية).

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن انتخاب مزيد المطيري رئيسا للجنة شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي (AOC)، ممثلا عن (الكويتية) في اللجنة، حيث انتخب من قبل في هذا المنصب والذي كان له بصمة واضحة في تمثيله للشركة وايصال نصائح ورؤية مجلس ادارة (الكويتية) الذي دائما ما بدعم أعمال اللجنة منذ عقد أول اجتماع لها في عام 2001 وتسعى لجنة شركات الطيران AOC للوصول الى الاهداف المنشودة التي تعود بالمصلحة العامة على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي وتحقق النتائج الايجابية التي ترضى جميع الاطراف في خدمة المسافرين عبر مطار الكويت الدولي وتوفير وتقديم جميع سبل الراحة لهم منذ دخولهم بوابة المطار مرورا بانهاء اجراءات السفر المتبعة ووصولا الى الصعود على متن الطائرات من خلال التنسيق المستمر بين شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي والادارة العامة للطيران المدني». وأضاف العنزي: «الزميل مزيد المطيري من الكوادر الوطنية التي تتميز بالكفاءة المهنية المشهود لها ولديه خبرة واسعة في قطاع الخدمات الارضية وفي مطار الكويت الدولي تحديدا مؤكدا اهتمام مجلس الادارة برئاسة الكابتن علي الدخان في كل ما من شأنه لتطوير الخدات المقدمة لعملائنا الكرام واستمرار التنسيق المستمر مع الادارة العامة للطيران المدني لما فيه مصلحة حركة الطيران في دولة الكويت». واختتم العنزي تصريحه قائلا: «نتوجه بالشكر والتقدير للادارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك والشركات الزميلة العاملة في مطار الكويت الدولي لجهودهم الملموسة في تذليل العقبات أمام المسافرين وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للركاب متمنيا للجميع التوفيق والسداد فيما هو قادم وأن يحفظ بلادنا الكويت من كل مكروه».

والجدير بالذكر أن لجنة شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي (AOC) تعقد اجتماعات دورية مع الادارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك مختصة بمناقشة أمور التشغيل وتسهيل الاجراءات للمسافرين وطرح الحلول المناسبة لهم، والتي تضم في عضويتها 27 شركة.

