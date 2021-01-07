ولي العهد: «بيان العُلا» يحقق التطلعات والطموحات

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر حيث قدم لسموه (وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى) والذي منحه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد له تقديرا لجهوده المبذولة وتفانيه في عمله لخدمة الوطن العزيز والعمل على تقوية العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الكويت مع أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوحيد الصف بين الدول الاشقاء متمنيا سموه له المزيد من التوفيق والسداد لخدمة كويتنا الغالية وشعبها الكريم تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد.

وتلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعرب فيها باسمه ونيابة عن اخوانه أعضاء مجلس الأمة عن خالص تهانيه بما تحقق بفضل الله تعالى من انجاز تاريخي عبر الجهود الدبلوماسية الخيرة والصادقة التي بذلتها الكويت في عودة الوحدة والروابط والتآخي لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمر الذي أثلج صدور الشعب الخليجي كافة وأشعرنا في الكويت بالعزة والانتماء والولاء متضرعا الى الباري عزَّوجلَّ أن يديم على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة أمنها واستقرارها وأن يحفظ سموه ويرعاه لما فيه الخير والنماء والازدهار لكويتنا الغالية.

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة شكر جوابية الى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعرب فيها سموه عن بالغ تقديره وامتنانه للمشاعر الأخوية الطيبة التي عبر عنها معاليه وأعضاء مجلس الأمة معربا عن بالغ سعادته بالتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية بما يحقق تطلعات وطموحات دول مجلس التعاون وشعوبها فخورين بدور الكويت القيادي والدبلوماسي بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والاخوة الأشقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في رأب الصدع الخليجي والمحافظة على لحمته وتوحيد الصف بين دوله لتجاوز التحديات وصولا للمصالحة الشاملة التي ينشدها الجميع مستذكرين في هذا الصدد المبادرة الكريمة للمغفور له باذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه والجهود الحثيثة التي بذلها للحفاظ على لمّ الشمل وترسيخ الكيان الواحد لدول الخليج العربية داعيا الله العلي القدير أن يديم على بلداننا الشقيقة نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظ وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد.

