ولي العهد هنأ قادة «التعاون»: المحافظة على لُحمة البيت الخليجي والعربي لتجاوز تحديات المنطقة

وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسائل تهنئة الى اخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وحمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وهيثم بن طارق آل سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب فيها سموه عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لنجاح انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع على البيان الختامي للقمة الخليجية والتي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكداً سموه على ضرورة المحافظة على لحمة البيت الخليجي والعربي وتوحيد الصف بين الأشقاء لتجاوز المعوقات والتحديات الصعبة والدقيقة التي تعيشها المنطقة والعالم ووصولا للمصالحة الشاملة التي ينشدها الجميع لتعزيز العمل المشترك لدول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتحقيق تطلعات وطموحات شعوبهم بالأمن والاستقرار والرخاء مستذكرا سموه حفظه الله الجهود والمساعي الحثيثة التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد (طيب الله ثراه) للحفاظ على منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى تعزيز أواصر العلاقات العربية داعيا الله العلي القدير أن يمتع اخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو بموفور الصحة وتمام العافية وأن يسدد على دروب الخير خطاهم وأن يحقق لدولهم كل التقدم والرفعة والازدهار.

