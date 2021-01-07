«دواوين الكويت»: «بيان العُلا» بداية لصفحة مثمرة في العلاقات الخليجية

وطن النهار

أشاد تجمع دواوين الكويت، بالجهود التي قامت بها البلاد لتحقيق المصالحة الخليجية، مشيرا الى أنها جهود مباركة وحثيثة قامت بها الكويت وقيادتها المحبة للسلام في توحيد البيت الخليجي والمحافظة على كيان مجلس التعاون، مؤكدا بأنها لن تُنسى وستبقى في ذاكرة أبناء الخليج.

واعتبر التجمع في رسالة اصدرها فهد عبدالرحمن المعجل بمناسبة قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي عقدت أمس، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، التوقيع على بيان العلا ايذانا ببدء صفحة مثمرة في العلاقات الخليجية.

وقال المعجل في البيان: «نحمد الله عز وجل على توفيقه بعقد قمة دول مجلس التعاون الخليجي والتي لاحت بشائر نجاحها في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مستحضرين في هذا المقام الجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، لأجل تحقيق هذه المصالحة، والتي واصلها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه».

واضاف: وفي هذه القمة التي أطلق عليها «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» رحمهما الله حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله ايذانا ببدء صفحة مثمرة في العلاقات الخليجية.

وقال: جهود مباركة وحثيثة لن تُنسى وستبقى في ذاكرة أبناء الخليج قامت بها الكويت وبقيادتها المحبة للسلام في توحيد البيت الخليجي والمحافظة على كيان مجلس التعاون الخليجي. والكويت كانت وستظل دار محبة وسلام.

